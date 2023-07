El Ple de l’Ajuntament de Gironella va aprovar la setmana passada en sessió extraordinària el nou cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 i es van establir els òrgans de govern, els tinents d’alcalde, les dedicacions i les retribucions dels regidors i regidores. Més x Gironella governa amb majoria absoluta i sense oposició, 11 d'11 representants.

El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les periodicitats del règim de sessions del ple, que se celebrarà bimensualment el primer dimarts dels mesos imparells a les 21 h. Pel que fa a la Junta de Govern Local, es va aprovar celebrar-la amb una periodicitat setmanal els dimarts a les 20.30h, i es van delegar competències del Ple "per garantir agilitat en la presa de decisions i donar sortida a les necessitats del municipi de tots els temes que afecten el dia a dia i que es poden delegar" va explicar David Font, alcalde del municipi.

Font va donar compte de les tinences d’alcaldia, amb Lurdes Roset com a primera tinent d’alcalde amb una dedicació del 30%, Lluís Vall, segon tinent d’alcalde amb una dedicació del 60%, i Jordi Macià, tercer tinent d’alcalde, amb una dedicació del 60%. L'alcalde, David Font, té el sou corresponent com a director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), dedicat a la formació, treball i inserció en centres penitenciaris i educatius de la justícia juvenil.

Cartipàs

Alcaldia, amb David Font , gestionarà les àrees de Goven Obert, Gestió Pressupostària i Tributària i Agenda Urbana.

, gestionarà les àrees de Goven Obert, Gestió Pressupostària i Tributària i Agenda Urbana. Lurdes Roset , primera tinent d’alcalde, les àrees d’Educació i Talent, i Recuros Humans.

, primera tinent d’alcalde, les àrees d’Educació i Talent, i Recuros Humans. Lluís Vall , segon tinent d’alcalde, Cultura, Festes i Patrimoni, Turisme i Projecció del municipi i Projectes europeus.

, segon tinent d’alcalde, Cultura, Festes i Patrimoni, Turisme i Projecció del municipi i Projectes europeus. Jordi Macià , tercer tinent d’alcalde, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i fires.

, tercer tinent d’alcalde, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i fires. Aina Alarcon, Joventut i Salut.

Joventut i Salut. Teresa Terricabres , Drets Socials i Ciutadania.

, Drets Socials i Ciutadania. Miquel Serra , Esports i Activitat Física.

, Esports i Activitat Física. Gerard Iglesias , Espai públic i barris, Seguretat i Emergències.

, Espai públic i barris, Seguretat i Emergències. Pere Teixidor, Servies Urbans, Entorn Natural i primer sector

Servies Urbans, Entorn Natural i primer sector Marisa Bisbal , Comunicació i Drets Digitals, Polítiques d’igualtat.

, Comunicació i Drets Digitals, Polítiques d’igualtat. Ramona Sàez, Civisme i Projectes Comunitaris, Gent Gran.

Retribucions

El Ple també va aprovar les retribucions per assistència als òrgans col·legiats, amb 170 euros per assistència al Ple, a la Junta de Govern Local, i a la Comissió de comptes.

Pel que fa als regidors amb dedicació, la tinent d’alcalde rebrà una retribució de 10.651 euros anuals, i el segon i tercer tinents d’alcaldes de 21.303 euros anuals.

Personal eventual

En l’últim punt de l’ordre del dia es va donar compte del nomenament de Georgina Camps com a càrrec de confiança o d’assessorament en temes de comunicació, alcaldia i coordinació de regidories, amb una retribució de 31.921 euros anuals.