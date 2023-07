Cal Rosal es va omplir ahir al vespre per celebrar el Mercat de Productors del Berguedà en el marc de la festa major. Tot i que alguns participants ja tenien les parades preparades a les set de la tarda, la vetllada no es va animar fins passades les vuit del vespre.

Entre la desena de productors, s’hi podia degustar diferents tipus de formatges produïts a la zona, carn ecològica, mel i cervesa. Com per exemple, la cervesera Grenyut de Puig-reig, que presentava per primera vegada la cervesa Lemon Rain amb molt gust de llimona i amb un 4,5% d’alcohol. Una elaboració creada amb l’empresa manresana Hoppit. Un cop acabat el mercat, la cervesa es vendrà a botigues i supermercats.

Entre els paradistes, Lluïsa Aloy, de la Formatgeria Rocatova, explicava que és el segon any que participen en aquest certamen: «L’any passat vam quedar molt satisfets de les vendes que vam fer i aquest any repetim amb les mateixes tapes: una varietat de formatges curats i un flam de mató». Els visitants podien comprar tiquets que es bescanviaven per diferents tapes. Per exemple, la minihamburguesa amb llesca de pa i rodanxa de tomàquet d’El Soler de Preixana. Una explotació ramadera familiar de Montmajor que ven carn ecològica a particulars i restaurants. «Aquest any hem canviat la tapa. L’any passat vam fer talls petits de botifarra, però ens va donar molta feina», explicava Marc Argerich. Altres parades, com Casabella Natura d’Olvan, oferien una tapa d’una barreja de cereals en format amanida i gotets de gaspatxo. I Blancafort Formatges, també d’Olvan, presentava una torrada de pa amb formatge i espuma de mel per sobre, també recollida per ells mateixos.

A la vesprada, el mercat es va animar amb visitants de pobles veïns, com Carme Bertran, de Berga, que no va poder assistir-hi l’any passat, però també d’altres comarques, com Carme Caparrós i el seu marit, del Maresme. «Hem vingut a veure l’exposició fotogràfica d’un amic nostre i hem aprofitat per donar un cop d’ull a les parades abans de tornar cap a casa», comentava la maresmenca. També hi van passejar famílies del càmping Berga Resort, que van aprofitar l’ocasió per degustar productes de la zona. Entre les parades també hi havia dos cosins igualadins, Ariadna Bonet i Xavi Martínez, que van amenitzar la vetllada amb veu i guitarra. Cap a les nou, la música va continuar amb altres intèrprets a la plaça de l’Estació.