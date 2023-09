La ramaderia, l'agricultura, l'artesania i l'agroalimentació són l'essència de la Fira de Santa Tecla de Berga, que se celebrarà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre. Tot dissabte i diumenge, el passeig de la Indústria s'omplirà d'expositors ramaders amb vaques, vedelles, cabres, xais, porcs i cavalls, entre altres animals.

El nombre de caps de bestiar es concretarà l'última setmana, però han confirmat l'assistència setze explotacions ramaderes, un parell més que l'any passat. Pel que fa al nombre de parades d'artesania i d'alimentació, es mantenen en poc més d'una cinquantena. En aquesta edició hi haurà uns 25 artesans i 28 parades agroalimentàries. En destaca la presència, un any més, dels pastors formatgers. A més hi haurà maquinària agrícola, vehicles d'ocasió, concurs i exposició d'hortalisses estrambòtiques i activitats culturals i lúdiques. I com a novetat d'enguany l'Ajuntament de Berga ha convidat el Parc Natural del Cadí-Moixeró, que tindrà un estand a la fira per promocionar-se.

La regidora de Promoció Econòmica de Berga, Ermínia Altarriba, ha explicat que el parc del Cadí-Moixeró és un actiu important per a la comarca i que té "gran visualització exterior", però, en canvi, "té un dèficit de projecció entre els berguedans, fet que volem ajudar a revertir". El Parc Natural del Cadí-Moixeró serà a la fira amb plafons informatius per donar a conèixer "la vessant social, lúdica i divulgativa de l'espai natural", ha dit el director, Jordi Garcia Petit. A més, es faran tallers a infants i famílies per ensenyar "com comportar-se a la natura i com contribuir a conservar-la i a millorar-la".

Garcia Petit ha agraït l'oportunitat que els dona l'Ajuntament de Berga per fer promoció del Parc Natural del Cadí-Moixeró a la Fira de Santa Tecla, i ha recordat la importància dels espais naturals com a motor de desenvolupament socioeconòmic del territori. "Aquest últim any hem invertit més de 2 milions d'euros, una quantitat molt important si tenim en compte que els estudis en l'àmbit mundial diuen que per cada euro invertit en un espai protegit es generen entre 6 i 8 euros de retorn al territori", ha remarcat.

Monòleg de Fel Faixedas

Una altra novetat de la Fira de Santa Tecla serà la introducció d'un espectacle cultural en el marc de la mostra, tal com ja es va fer per la Fira de Maig de Berga amb en Peyu. En aquesta ocasió, actuarà Fel Faixedas, amb el monòleg interactiu 'Faixedas i punt', que es farà dissabte 23 de setembre al vespre al passeig de la Indústria. Les entrades anticipades es podran comprar pròximament al portal Ticketara per 10 euros. Si de les 300 localitats en queden de disponibles també se'n vendran el dia de la fira, al preu de 13 euros.

Replantejament de les fires

La Fira de Santa Tecla de Berga d'aquest 2023 tindrà una línia continuista però amb la mirada posada en un canvi d'enfocament. Segons la regidora Ermínia Altarriba, "les fires són molt importants en la promoció de la ciutat i hem de saber trobar un bon encaix entre tradició i modernitat". En aquest sentit, ha explicat que el govern de Berga treballar per replantejar les fires i fer-les més atractives per als expositors: "Tot i que les xifres de participants són bones, cada vegada costa més tibar expositors. Hi hauria d'haver més la necessitat de voler ser-hi i aquí és on hem de reflexionar i mirar com ho encarem".

Ermínia Altarriba ha avançat que s'està parlant amb els actors comercials i industrials (ACEB, UBIC i Hostaleria i Turisme) per millorar les fires i "que es vegin com a una oportunitat de negoci, un espai interessant per tenir-hi expositor".

Un primer reclam per començar a impulsar i donar més identitat a les fires seran retocs a nivell d’imatge que ja es podran veure en aquesta edició de la Fira de Santa Tecla: «Estarà més endreçada i més ben senyalitzada», ha comentat Altarriba.