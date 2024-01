El Consell Comarcal del Berguedà, amb el suport de la Diputació de Barcelona i d’EIMA (Associació per a la investigació del maltractament a les persones grans), està actualitzant la guia per fer front als maltractaments a les persones grans de la comarca, una eina per a tots els professionals que treballen amb aquest col·lectiu.

La primera sessió de la comissió tècnica s’ha celebrat recentment. En formen part representants dels cossos de seguretat, de l’àmbit de salut, i de serveis socials. Hi va haver una gran assistència i implicació dels professionals. Aquest fet demostra la sensibilització vers el tema dels maltractaments a la gent gran com un problema greu que cal erradicar per part de la societat en general i pels professionals en particular. És previst dur a terme unes quatre sessions de treball que serviran per elaborar una proposta de guia actualitzada que posteriorment hauran d’aprovar els òrgans de govern del Consell. La guia recull les actuacions que s’han de dur a terme des de la prevenció, la detecció i la intervenció de les situacions de maltractament vers la gent gran al territori, amb la participació dels diferents àmbits implicats: seguretat, salut, judicial i social. Els maltractaments a les persones grans són encara una realitat sovint invisible que suposa una vulneració dels drets i una amenaça per la vida digna. Les persones grans es mereixen l’oportunitat de viure en un entorn segur i poder envellir amb seguretat i protecció. La prevenció esdevé clau com a garantia d’un envelliment satisfactori. El Consell Comarcal del Berguedà està compromès amb les persones grans de la comarca i els ofereix els recursos i els serveis necessaris per garantir el seu benestar i la seva qualitat de vida.