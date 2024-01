La mediació com eina per a una convivència inclusiva i pacífica ha donat bons resultats al Berguedà. El 2008 el Consell Comarcal va crear el Servei de Mediació Ciutadana i des d'aleshores s'han atès 1.080 persones en situacions de conflicte en l’àmbit veïnal, familiar, educatiu, d’espai públic i de les organitzacions. A més, s'han ofert formacions per donar eines de diàleg i pràctiques restauratives, amb una assistència total de més de 500 persones.

El Servei de Mediació Ciutadana té com a objectiu portar el diàleg als espais de convivència, fomentant la cohesió i la vinculació de les persones amb el seu entorn. Es treballa des de diferents vessants, com ara atenció al malestar que comporten els conflictes, sensibilització vers al diàleg per abordar els conflictes interrelacionals i comunitaris i formació en eines per millorar la convivència.

A més, ofereix un espai de diàleg i escolta on les persones implicades en un conflicte poden expressar les seves emocions i necessitats, i buscar conjuntament solucions satisfactòries per a totes les parts.

El Servei de Mediació Ciutadana del Berguedà també impulsa projectes comunitaris de dinamització de l’espai públic i les comunitats de veïns, i accions per restablir les relacions i reparar el dany després de situacions de conflictes.

Testimonis del servei

Katy i Aranxa són mare i filla. Els van recomanar recórrer al servei de mediació del Consell Comarcal del Berguedà i reconeixen que les ha ajudat molt: "N’estem molt contentes, ens ha permès parlar de coses que sense la mediadora no hauríem parlat mai. Hem pogut solucionar rancúnies i ens ajuda a poder tenir una convivència més tranquil·la i en pau".

Un altre testimoni es diu Joel i explica que va conèixer la mediació perquè tenia problemes amb la fusteria del costat de casa: "Feia molt fum i el fum entrava tot a casa nostra. Això va crear molt mala relació amb el fuster, amb el qual vaig poder parlar gràcies a la mediació i explicar-li les molèsties que causaven els seus fums als veïns". La mediació va permetre buscar solucions: "Es van fer canvis a la sortida de fums i no hi ha hagut més molèsties. I amb el fuster ens saludem i convivim com bons veïns".

Com contactar-hi?

El Servei de Mediació Ciutadana actua a tota la comarca del Berguedà i està ubicat a les dependències del Consell Comarcal (carrer Barcelona,49). El servei també ofereix activitats de sensibilització i formació per a la ciutadania i les entitats que hi estiguin interessades. Per a més informació o sol·licitar una cita es pot fer clicant aquí. O contactar per correu electrònic a mediacio@ccbergueda.cat, o per telèfon al 938213553.