El jurat dels 24ns Premis Ràdio Associació ha atorgat una menció d'honor a Josep Genescà, anima i fundador de Ràdio Puig-reig i impulsor de les xerrades de periodisme Fòrum 10. També han rebut una menció els periodistes Carles Pérez i Carles Godó. S’ha atorgat ex-aequo el Premi al Millor Programa de Ràdio a “Tot Costa” de Catalunya Ràdio i a les “Transmissions esportives de RAC1”. En l’apartat a la Innovació, el premi ha estat per al podcast “La ronda perversa”, de Radiofònics, mentre que en el d’Inclusió ha estat per “D’on ets tu?”, de Ràdio 4, i el de Millor Programa de Ràdio Local per “El Dominical”, de Ràdio Arenys.

En aquesta edició "s'ha tingut molt en compte la coincidència d’aquesta edició amb la commemoració del Centenari de la Ràdio i per aquest motiu ha concentrat els guanyadors en menys categories a la vegada que ha demanat un reconeixement col·lectiu i per això no s’han atorgat els premis a l’Excel.lència ni al Millor Professional", segons han comunicat els organitzadors.

El jurat ha tingut molt en compte el fet excepcional de coincidir amb la commemoració del Centenari de la Ràdio. Per aquest motiu, ha decidit prioritzar les categories específicament radiofòniques i deixar sense destinatari algun dels premis fora de concurs per poder fer un homenatge general a tots els professionals que han portat la ràdio en català a l’excel·lència actual. En la categoria de Millor Programa de Ràdio, el premi és ex-aequo, als programes esportius “Tot Costa” de Catalunya Ràdio i “Transmissions esportives de RAC1” per la seva aposta decidida en la generació de llenguatge esportiu en català, adaptació actualment de nous formats, i complir una de les primeres funcions que va tenir la ràdio al nostre país: compartir la passió per l’esport amb l’oient.

En la categoria d’Innovació, s’atorga el premi a “La ronda perversa”, de Radiofònics, un podcast dirigit per David Balaguer que planteja un joc lingüístic a través del qual es van coneixent aspectes de la personalitat dels personatges populars convidats. En l’apartat del Premi Ràdio Associació a la Inclusió, el premi ha estat per “D’on ets tu?”, de Ràdio 4, que dóna veu i presenta la vida quotidiana, dificultats, avantatges i curiositats de joves catalans d’origen divers d’una manera distesa i completa.

El Premi al Millor Programa de Ràdio Local ha estat per “El Dominical”, de Ràdio Arenys, com a exemple de perseverança i seguiment de l’actualitat, ja que és un dels programes més longeus de les emissores municipals, que parteix del primer espai radiofònic que va tenir Ràdio Arenys l’any 1979.

En l’apartat de mencions d'Honor, el jurat –a proposta pròpia i del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya- ha acordat atorgar les següents: Carles Pérez Jaumira per la seva trajectòria com a locutor i guionista en diversos espais de Catalunya Ràdio, que va ser cap de programes durant la recuperació en democràcia de Ràdio Associació ara fa 40 anys; Josep Genescà Baraldés, fundador i director de Ràdio Puig-reig, que des de 1991 ha impulsat el debat i la divulgació de la radiodifusió a través de l’organització de la jornada anual “Fòrum 10 Comunicació”; i Carles Godó Vallbé, responsable del Sistema Informàtic d’àudio i veu institucional de RAC1 per la seva activitat en aquesta emissora i en d’altres, i pel divers i complet conjunt de funcions que hi ha desenvolupat.

El jurat és presidit per Carles Solà, i format per Joan Manuel Tresserras, Imma Tubella, Assumpció Maresma i Jordi Margarit. La 24a edició dels Premis Ràdio Associació ha rebut 73 candidatures.

La gala de lliurament de premis i “Gala del Centenari” se celebrarà al Palau de la Música Catalana el pròxim 26 de febrer, a partir de les 19.30 h, presentada i dirigida per Jordi Basté, una gala de premis atípica per un any extraordinari. Es podrà fer el seguiment de l’acte per la web de Ràdio Associació i per La Xarxa +.