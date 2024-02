Les professionals dels serveis bàsics d’atenció i d’inclusió social del Berguedà dissenyen un nou model d’atenció social inclusiu i comunitari que tingui com a eix central les persones i les seves capacitats. La primera fase d’aquest procés, per part de l'àrea de Drets Socials del Consell Comarcal de Berguedà, durarà fins al mes d’abril i consisteix en sessions formatives, de sensibilització i de reflexió conjunta de les professionals de l’àrea sobre com reforçar i quin model d'atenció social implantar a la comarca.

L’objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a viure dignament, cobrint les necessitats personals i socials de les persones i afavorint el seu benestar i la integració en la comunitat, reforçant el seu poder i la seva autonomia, tal com estableix la Llei 12/2007 de serveis socials. A més, el nou model vol promoure actituds i capacitats en les persones com a actors principals de la seva vida, prevenint el risc, compensant les mancances de suport social i econòmic i atenent les situacions de vulnerabilitat i de dependència, segons recull el Pla estratègic de Serveis Socials de Catalunya. Per aconseguir aquests objectius, el nou model d’atenció social es basa en els següents principis: Respectar l ’autonomia personal i els vincles socials com a elements clau per generar oportunitats.

com a elements clau per generar oportunitats. Reconèixer la diversitat i oferir respostes a mida, adaptades a les característiques i les circumstàncies de cada persona i grup.

i oferir respostes a mida, adaptades a les característiques i les circumstàncies de cada persona i grup. Revisar les metodologies d’intervenció incorporant la inclusió i l’atenció comunitària , fomentant la participació, la corresponsabilitat i la cooperació entre els diferents agents socials.

, fomentant la participació, la corresponsabilitat i la cooperació entre els diferents agents socials. Millorar la qualitat de l’atenció a les persones, des d’una perspectiva ètica, professional i humana. Per tal de dur a terme aquest procés de canvi, el Consell Comarcal del Berguedà compta amb el suport de dues entitats especialitzades: Siena i Marges. Siena és una associació del Bages que té com a missió fomentar l’envelliment actiu i l’autonomia de les persones mitjançant la sensibilització i la gestió de projectes. Amb una visió orientada a la participació en el canvi social i a la millora de la qualitat de vida de les persones. Marges és una consultoria amb més de deu anys d’experiència acompanyant processos de canvi comunitari. Acompanyen a professionals i organitzacions que volen incorporar o reforçar l’orientació comunitària als seus projectes i serveis, tant en el seu model d’atenció com en el conjunt de l’organització.