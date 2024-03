El Col·legi Públic Pedraforca tornarà a obrir portes el curs que ve després de catorze anys tancat. De moment, l'escola de Saldes cobrirà fins a I5 (amb llar d'infants i educació infantil) i el curs següent, el 2025-2026, quedarà implantada tota la primària. La reobertura de l'escola és, segons l'alcaldessa Dolors Jiménez, "una gran notícia per Saldes".

L'escola va tancar el 2010 per decisió del departament d'Educació. Aleshores eren sis alumnes, un nombre suficient per mantenir-la oberta, però segons argumentava la Generalitat, tres d'aquests alumnes havien tingut una gran mobilitat pel que fa a matriculacions a centres i no garantien una estabilitat a l'escola.

El curs 2010-2011 els alumnes de Saldes es van traslladar a l'escola de Vallcebre, on continuen anant actualment. De moment el curs que ve els nens i nenes de Saldes en edats de primària hauran de seguir anant a Vallcebre, però a partir del setembre del 2025 tindran l'opció de quedar-se a estudiar al poble: «Els deu o dotze alumnes de Saldes que ara estudien a Vallcebre, es plantejaran si seguir allà o quedar-se a Saldes. Entre els dos pobles ampliarem l'oferta educativa per a les famílies, i totes dues escoles podran tenir alumnes», ha remarcat Dolors Jiménez.

Les aules del col·legi Pedraforca tornaran a obrir el pròxim setembre amb com a mínim 6 nens i nenes 0 a 6 anys, i amb una directora i una tècnica en educació infantil. Aquests infants són els que actualment van a l'espai familiar que va obrir portes el gener del 2023 a iniciativa de les famílies. És un espai habilitat a l'edifici de l'escola que fa la funció de llar d'infants i permet a les famílies de Saldes amb fills de 0 a 3 anys conciliar la vida familiar i la laboral.

Aquesta mesura serveix per solucionar el "greuge", segons les famílies, de no tenir ni llar d'infants ni escola al poble. Una problemàtica que es resoldrà a partir del curs que ve. Ara, els escolars de Saldes han d'anar en taxi a la població veïna de Vallcebre, un trajecte d'uns 20 minuts.

L’alcaldessa es mostra satisfeta d’haver aconseguit una llarga demanda: «El poble va patir molt les conseqüències del tancament de l’escola, i des de llavors s’ha treballat per tornar-la a recuperar. Gràcies a les moltes gestions de l’anterior equip de govern i de l’actual podem tornar a tenir a Saldes un equipament clau per tenir vida al municipi (d’uns 300 habitants)». Ha remarcat la importància de disposar d’equipaments que facin del poble un lloc atractiu per viure-hi: «A Saldes tenim els serveis essencials i ara tornarem a tenir escola». Creu que pot ser un reclam més per atraure parelles joves a viure en un poble, «amb bona qualitat de vida».

L'alcaldessa, Dolors Jiménez, també ha explicat que els propers mesos l'Ajuntament condicionarà l'edifici de l'escola amb aules per als alumnes, sala de professors, biblioteca i menjador, entre altres millores. L'actuació és necessària per tornar a donar vida a l'edifici com a Col·legi Públic Pedraforca i fomentar un projecte educatiu a Saldes "molt engrescador".

Per la seva banda, la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, ha constatat l’aposta per poder tornar a posar en funcionament l’escola de Saldes: «És el resultat d’unes polítiques per garantir les escoles rurals. El departament vol ser capaç de reobrir centres de pobles petits que per diferents motius van haver de tancar».