Borredà planteja millorar la xarxa d’aigua del municipi. El projecte que l’Ajuntament confia que tiri endavant està pendent dels pressupostos de la Generalitat i de si inclouen una partida per fer front a tot el cost de l’obra, pressupostada en uns 387.000 euros. Una de les actuacions que tenen previst portar terme, independentment del projecte que s’ha demanat ara a la Generalitat, és posar una planta per reduir els sulfats que hi ha a l’aigua actual (aigua de pou). Aquesta aigua s’ha de tractar, si no, adverteix l’alcalde, «ens obligarà a no poder-la fer servir».

El projecte que depèn de la Generalitat contempla diferents accions. Una consisteix en canviar les canonades de cinc zones del poble. Les actuals són de poc diàmetre, algunes estan tapades i són de fibrociment (actualment un material no apte per a les canalitzacions).

Una altra actuació és posar 453 comptadors nous per millorar el control de l’aigua a tot el municipi. Segons ha explicat l’alcalde, Jesús Solanellas, actualment hi ha fuites importants: «Tenim una pèrdua d’aigua al voltant d’un 30%, la perdem per algun lloc però no sabem on, i els comptadors en facilitaran la seva cerca». I ha afegit: «Els comptadors actuals no acaben de funcionar del tot bé i per això hem decidit substituir-los per uns de nous».

L’última proposta del projecte és posar uns comptadors intermedis per sectors, per saber exactament en quina zona hi ha pèrdues d’aigua. Borredà té una xarxa d’aigües d’uns 28 quilòmetres «i sense tenir els comptadors en bon estat és gairebé impossible trobar les fuites», ha dit l’alcalde.

Amb aquestes actuacions no es cobriria l’arranjament de tot el municipi, sinó que quedaria una part que ja està prevista en altres obres: «Entre les que ja preveiem i la petició que hem fet a la Generalitat podríem tenir tot el poble arreglat», ha apuntat l’alcalde.

De moment, encara no se saben els terminis en què es durà a terme l’obra, però des de l’Ajuntament estimen que faran falta uns dos anys. «Si ens deixen triar, no ens interessa posar-ho tot de cop, no haver de renovar tots els comptadors en un mateix any», ha comentat l’alcalde.

Els comptadors telemàtics previstos d’instal·lar tenen una durada de 12 anys i, per tant, «no interessa que d’aquí a dotze anys s’hagin de canviar tots de cop, ja que no es podria assumir». L’alcalde ha remarcat que si el projecte s’aprova, «s’intentaria canviar la xarxa en tres fases, començant per als llocs on estigui més malmesa».

Aquesta petició de l’Ajuntament de Borredà al Govern català s’emmarca en les intervencions per a la lluita contra la sequera. Hi ha menys aigua i s’ha de controlar més. El consistori té peticions d’indústries i empreses que es voldrien instal·lar a Borredà, però fins que el municipi no tingui ben regulada la xarxa d’aigües no ho podran fer: «No ens interessa tancar el poble i no deixar fer activitats que necessitin aigua. Ens interessa poder-ho controlar i poder donar els permisos per fer aquestes activitats, i que això no sigui un fre per tirar endavant el poble», ha assenyalat Jesús Solanellas.

L’alcalde també ha comentat que les instal·lacions de fibrociment necessiten un canvi per normativa: «Cal una instal·lació més segura, de més capacitat, per poder donar el servei que toca i que beneficiï a empreses i usuaris del municipi». Segons Solanellas, «ja hem anat fent alguna cosa i també tenim altres partides demanades a l’ACA i altres institucions».