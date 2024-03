Isaac Lozano, de Cercs, és el nou president d’ERC al Berguedà. Substitueix a la fins ara presidenta, Raquel Sala, alcaldessa de Montclar. D’aquesta manera, Lozano torna a agafar la responsabilitat que va ostentar des del 2016 fins al 2020. Així ho va decidir dilluns el Congrés Comarcal per escollir la nova executiva que encapçalarà el projecte del partit a la comarca durant els pròxims quatre anys.

El nou equip el formaran deu persones. Mireia Besora acompanyarà a Lozano com a secretària general. Ramon Serra serà l’encarregat de portar la secretaria d’Organització; Marc Pons, la d’Imatge i Comunicació; Quim Espelt portarà la secretaria de Política Municipal o Institucional; Carme Casals serà secretària de Feminismes; Raquel Sala s’ocuparà de la secretaria de Transició ecològica i Sebastià Martin Boza liderarà la de Ciutadania. Ramon Camps i Albert Xoy tanquen l’executiva com a vocals.

En el transcurs de l’assemblea celebrada a Berga, Raquel Sala va fer balanç dels últims quatre anys i va agrair tot el suport i dedicació de l'equip sortint, a més de felicitar el nou president assegurant que "el partit no pot estar en millors mans i que la feina ben feta en l’anterior etapa l’avala". Per la seva banda, Isaac Lozano valorava positivament el treball de Sala al capdavant de la comarcal, en especial "durant una etapa que no ha estat fàcil" i animava a la militància a continuar treballant pel partit, la comarca i la seva gent, agraint en tot moment la confiança rebuda per tal de tornar a liderar el projecte.

El congrés va finalitzar amb l'elecció de l'exalcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, com a persona representant al Consell Nacional del partit i que acompanyarà Lozano en aquesta responsabilitat. La militància al territori va estar acompanyada de la presidenta d'Esquerra Republicana a la Catalunya Central, Mariona Homs; la diputada al Parlament de Catalunya, Alba Camps; i el secretari d'Organització d'ERC, Pau Morales.