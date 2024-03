L'Ajuntament de Puig-reig confia en un saurí del poble que assegura que hi ha aigües subterrànies sota el terme municipal. Ara, l'equip de govern (Junts) té previst fer una perforació a la zona de Cal Pons per determinar si hi ha aigua en una fondària d'entre 100 i 200 metres i si és de qualitat.

Els saurins són persones que tenen una sensibilitat especial per a la detecció d'aigües subterrànies amb una tècnica que estimula la consciència dels sentits amb l’ajuda d’elements que amplifiquen les radiacions, com el pèndol. Així és com el saurí de Puig-reig ha rastrejat el terme municipal i, segons les seves prospeccions, "hi ha molta aigua subterrània". Ho ha explicat a Regió7 el regidor de Millora Urbana, Antoni Clement: "Vindria a ser com un llac subterrani d'una gran extensió, des de Cal Vidal fins a la zona de Periques i fins més amunt del càmping de Puig-reig".

Un cop es tiri endavant el projecte de perforació que vol fer l'Ajuntament de Puig-reig, es podrà confirmar si hi ha aigües subterrànies fins ara desconegudes. Segons el saurí, el volum podria ser molt important, fins a cinc vegades més del que gasta diàriament Puig-reig: "Gastem un milió de litres cada dia, i la nova captació garantiria uns sis milions de litres d'aigua diaris".

Són hipòtesis que caldrà corroborar, però, segons Clement, "les ha fet una persona que fa molts anys que s'hi dedica i ens fa estar il·lusionats que sí, que trobarem aigua. Encara que fos en una quantitat menor seria molt important, tenint en compte la sequera que patim".

El context de sequera actual ha fet que l'Ajuntament de Puig-reig busqués alternatives per complementar la captació d'aigua, que prové del riu Llobregat i que es bombeja a la planta potabilitzadora del castell per després distribuir-la als dipòsits.

Antoni Clement ha explicat que el consistori ha estat mirant fórmules "per garantir l'aigua de cara a l'estiu, ja que si no plou la situació pot ser crítica. I volem evitar talls de subministrament o reduccions dràstiques a empreses i granges". L'estudi del saurí ha estat una mesura que ha esperançat el govern local, a l'espera que es confirmi el pronòstic d'existència d'aigües subterrànies.

Si es verifica l'existència d'aigua subterrània i de qualitat, una futura actuació seria la conducció d'aquesta aigua fins a la planta potabilitzadora. Tal com ha comentat el regidor Antoni Clement, "també ens podríem trobar que hi hagués aigua, però que fos salada, com ens va passar en una localització d'un punt a l'Ametlla de Merola. Aleshores, no podríem disposar de la reserva. Però, creiem que si es confirma l'existència d'aigua hi ha moltes probabilitats que no sigui salada i sigui aprofitable, perquè hi ha altres pous en aquesta zona amb aigua bona".