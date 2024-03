Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, Guardiola de Berguedà inaugura aquest divendres, 8 de març, l'exposició 'El Pas de la Dona per Guardiola de Berguedà'. Es tracta de retrats de gairebé 200 dones vinculades al poble, ja sigui perquè en són filles, perquè hi viuen, hi han viscut o perquè hi han tingut algun o altre vincle. Des d'una nena acabada de néixer fins a una senyora de 102 anys. Totes les edats tenen cabuda en aquesta mostra que ret homenatge a dones relacionades amb Guardiola de Berguedà.

L'exposició de fotografies, en blanc i negre, s'ha pogut materialitzar gràcies a una campanya de micromecenatge que va permetre recaptar els 1.200 euros necessaris per fer front als costos de producció, impressió i muntatge. La inauguració es farà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'edifici de l'Estació, on es podrà visitar cada dissabte i diumenge d'aquest mes de març de les 5 a les 7 de la tarda. L'exposició l'ha ideat i materialitzat l'Associació Fotogràfica i Audiovisual Alt Berguedà (AFAVAB), una entitat sense ànim de lucre amb seu a Guardiola de Berguedà que treballa per a la difusió, formació i investigació de la fotografia: "La voluntat d'oferir una mirada viva i vinculada al nostre entorn ens han dut a dissenyar aquest projecte", apuntaven des de l'entitat.