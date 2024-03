Puig-reig ja té una plaça que homenatja un col·lectiu femení. Les Filadores. Amb absència de carrers i places amb noms de dones que han destacat al llarg de la història, Puig-reig ha batejat la plaça de sobre de l’espai La Sala, davant de l’Ajuntament, amb el nom de les Filadores, per reivindicar el paper de les dones al municipi.

L’alcaldessa, Eva Serra, ha explicat que durant diverses dècades les dones han tingut un pes important en el desenvolupament econòmic del municipi, principalment en el sector de les fàbriques tèxtils.

Per retre homenatge al col·lectiu es va proposar al ple de dijous que la plaça s’anomenés de les Filadores en honor a totes aquestes dones. Es va aprovar per unanimitat, amb els vots a favors de l’equip de govern (Junts) i de l’oposició (ERC). La portaveu republicana, Elisabet Teixidor, va recordar que aquest pas ha de servir per posar en valor totes aquestes dones que van treballar al municipi. El nom de les Filadores va ser un proposta que va sortir en el procés participatiu per batejar la nova zona verda del municipi.

L’acte d’inauguració de la plaça de les Filadores s'ha fet aquest divendres a la tarda amb la presència de les autoritats locals i de les pubilles de Puig-reig. S'ha llegit el manifest del 8M, Dia Internacional de les Dones, i s'ha descobert la placa que dona nom a una plaça que fins ara no en tenia.

Després, s'ha fet una taula rodona a La Sala sobre lideratges femenins en l’àmbit professional amb Anna Escalé (metgessa) Mercè Sallés (empresària), Carla Esclusa (esportista) i Maria Antònia Vilardell (educació).