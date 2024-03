Els recursos turístics del Berguedà registren rècord de visitants el 2023, amb gairebé 166.000

El recursos turístics del Berguedà van registrar el 2023 rècord de visitants amb 165.743 persones, un 36% més que el 2019, l'any que s'havien assolit xifres màximes amb 121.882 visitants. El 2022 se'n van comptabilitzar 113.894, per tant, en un any l'augment ha estat del 45,52%. El conseller comarcal de Turisme i president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, n'ha fet una valoració molt positiva: «S'han superat amb escreix les dades del 2019, que per nosaltres ja era tot un repte. Estem molt contents».

Lluís Vall ha remarcat que el turisme el Berguedà es troba en un molt bon moment i que la línia és ascendent en la majoria de recursos dels quals es tenen dades: «En global el creixement és molt destacat i específicament alguns recursos han guanyat visitants i altres n’han perdut, tenint en compte que cada vegada es diversifica l’oferta».

Els Jardins Artigas, a la Pobla de Lillet, amb petjada d’Antoni Gaudí, van encapçalar el rànquing de visites l’any passat al Berguedà, amb 36.467. Una xifra molt per sobre del segon recurs amb més acceptació a la comarca, segons dades facilitades per l’Agència de desenvolupament del Berguedà. Es tracta del Tren del Ciment, el ferrocarril turístic que uneix la Pobla de Lillet amb el Clot del Moro, que va comptar amb 19.484 passatgers. Els tres museus berguedans que van assolir millors xifres de visitants al llarg del 2023 van ser el Museu de Cal Vidal (Puig-reig), amb 19.150; el Museu de les Mines de Cercs, que va comptabilitzar 18.497 visites; i el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, amb 15.295.

Amb menys visites, però també amb remarcables cal destacar els espais de flors Niudàlia (6.100) i Tulipmania (4.848), el centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró (5.347), els Dinosaures de Fumanya (5.229), el centre d’informació del Pedraforca (4.995), i els espais d’oci Aventura Pedraforca (4.329) i Actiu Vallcebre (4.301).

Lluís Vall ha valorat l’ampli ventall de propostes turístiques que ofereix el Berguedà durant tot l’any, tot i que ha reconegut que per Setmana Santa es dona el tret de sortida fort i que enguany coincideix amb l’estrena d’un joc interactiu per potenciar el turisme familiar.

Dades / ADB