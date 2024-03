El Berguedà estrena un joc interactiu per potenciar el turisme familiar entorn del Llobregat

'Rubri i els secrets del riu' és el nou producte turístic que ha impulsat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per promoure el turisme familiar a la comarca, concretament entorn del Llobregat. La iniciativa proposa descobrir el territori resolent enigmes i guanyant recompenses a establiments comercials i turístics.

Es tracta d'un nou joc interactiu accessible des del telèfon mòbil o tauleta amb connexió a Internet que planteja reptes i aventures en 9 indrets del Berguedà: Castellar de n'Hug, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Cercs, Cal Rosal, Gironella, Viladomiu Nou, Puig-reig i l'Ametlla de Merola.

El protagonista de la nova WebApp el joc és Guillem Rubri, un nom que fa referència a Rubricatum, el nom en què era conegut el Llobregat en l'antiguitat. Rubricatum vol dir vermellós, com el color de la terra on neix el riu. El Rubri és l'encarregat de conduir els visitants a descobrir història, tradicions, patrimoni cultural, natural i industrial de pobles i colònies del Berguedà.

Segons ha explicat el president de l'Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, "volem posar en valor les singularitats de cada municipi a través del joc, com a complement de les altres iniciatives turístiques ja existents". Segons Vall, "ampliem l'oferta i innovem, amb la voluntat d'atraure nous visitants i fidelitzar els actuals". A més, ha afegit: "També és una bona eina pedagògica per als ciutadans del Berguedà i per als escolars de la comarca".

Es tracta d'una nova eina "molt adient per a famílies amb infants", segons l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, pel fet que "són itineraris curts per resseguir mitjançant proves lúdiques que alhora aporten coneixement d'interès".

A partir d'ara, les visites es podran fer més amenes amb el nou joc interactiu. A cada indret, el joc fa parada en diferents punts geolocalitzats que permeten obtenir pistes per encertar les respostes. Contestant correctament, s'obtenen punts, i amb els punts es poden aconseguir premis. És gràcies a la implicació dels establiments comercials i turístics de cada municipi del joc, ja que oferiran recompenses als jugadors en forma de petit detall que serveixi d'atractiu i fidelització als visitants.

Les oficines de turisme de la comarca, els punts d'inici de les rutes i els establiments que participen en les recompenses ja disposen dels fulletons informatius i cartells amb els codis QR per poder accedir en aquest enllaç i iniciar les rutes.