Sant Vicenç tindrà un dels 28 equips de primària per combatre l’obesitat infantil.

Sant Vicenç de Castellet ha estat un dels municipis escollits en què el departament de Salut desplegarà un programa per lluitar contra l’obesitat infantil. En total, ho farà a 28 equips d’atenció primària i comunitària de tot Catalunya, entre els quals també s’inclou el de Capellades, i que han estat triats perquè tenen una prevalença d’excés de pes més elevada que la resta.

El pla, del qual ja s’ha fet una prova pilot al barri de la Mina de Barcelona, incidirà especialment en l’alimentació, l’activitat física, el suport emocional, la son, la criança positiva i la participació comunitària. Prèviament, es donarà formació als professionals implicats amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. També es treballarà coordinadament amb entitats locals i comunitàries de la zona per identificar els recursos i actius comunitaris, realitzar una intervenció comunitària conjunta i afavorir que des de l’entorn es promogui la salut, entre altres coses potenciant l’activitat física en els entorns comunitaris.

En la presentació del pla, que va tenir lloc fa uns dies al CAP Besòs, el conseller de Salut, Manel Balcells, destacava que en aquests moments «tenim un 12,6 % dels infants amb obesitat, parlem des d’uns paràmetres de massa corporals determinats, no parlem de qüestions estètiques, sinó d’hàbits saludables en els infants», i afegia que «les dades ens diuen que consumeixen begudes ensucrades, dediquen temps a les pantalles i fan poca activitat física, i aquesta situació és una certa epidèmia en el conjunt de la societat a Europa i provocarà malalties cardiovasculars que es poden prevenir».

El ple contempla intervencions respectuoses i no estigmatitzants que es faran des d’abans de l’embaràs fins a l’adolescència, i se centraran tant en l’infant com en la seva família, amb consultes individuals i grupals en aquells infants i famílies que ho requereixin, i amb un acompanyament continu a llarg termini.

El conseller sosté que l’abordatge de l’obesitat infantil «ha de ser integral, comunitari i amb una perspectiva d’abordar els hàbits de salut i incrementar el nivell d’activitat física. Tenim una experiència pilot a la Mina i ara el programa es desplegarà inicialment a 28 equips d’atenció primària de Catalunya». Balcells posa en valor el fet que «no és una proposta teòrica sinó una proposta concreta i la idea és que es vagi estenent com una taca d’oli amb estratègia comunitària per fer efectiu el pla en el conjunt de l’atenció primària i comunitària del país en els pròxims mesos. Exigeix participació i conscienciació de famílies i de la societat en general, i suposa una estratègia de país per prevenir el conjunt de les malalties que són més prevalents».

Per la seva banda, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, apunta que l’obesitat infantil és un problema molt important de salut pública a nivell internacional i de Catalunya», i en aquest sentit, sosté que «causa diabetis melitus de tipus 2, malalties cardiovasculars, càncer i artrosis, entre altres. També causa manca d’acceptació social i estigma, fet que pot portar a una manca d’autoestima i a depressió».

Pel que fa a les estratègies efectives en prevenció i abordatge de l’obesitat infantil, «passen per múltiples factors», i sosté que «han de tenir en compte aspectes individuals i d’entorn, han d’actuar sobre l’alimentació, l’activitat física i el sedentarisme, les hores de son i el suport emocional, i han d’estar centrades en l’infant i la seva família, amb un abordatge motivacional, respectuós i no estigmatitzador, amb estratègies intensives i acompanyament continu a llarg termini».