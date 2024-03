Mor a Berga Jordi Camps Rovira, restaurador de les comparses de la Patum durant 32 anys

Ha mort als 89 anys Jordi Camps Rovira, de Berga. Fill de Pere Camps, va ser la segona generació d’artesans de la família Camps i el segon fuster de la família i quan va morir el seu pare, el 1968, es va fer càrrec de la restauració i conservació de les comparses de la Patum i de la Patum infantil. També va continuar amb l'herència de fabricar les carotes de ple de la festa berguedana.

De la seva tasca a la Patum infantil, destaca que l'any 1992 va refer els cossos de la guita xica i la guita grossa i el 1999 va fer vuit maces noves per renovar la comparseria.

Pel que fa a la Patum, entre els anys 1968 i 2000 es va fer càrrec del manteniment de totes les comparses. Al llarg d'aquests 32 anys, destaca que el 1970 i el 1971 va construir els cossos dels quatre gegants. I l'any 1972 va fer quatre maces noves per renovar les maces més antigues.

A part de realitzar la tasca de manteniment dins de les comparses de la Patum, Jordi Camps va ser un patumaire actiu i al llarg de la seva vida va estar involucrat en diverses comparses. Entre el 1940 i el 1950 va formar part de la plantilla de la guita grossa i posteriorment, durant molts anys, va ser un dels vestidors de plens.

El seu fill, Jordi Camps Bessa, va seguir els seus passos com a responsable del manteniment de la comparseria de la Patum infantil.

La cerimònia de comiat per Jordi Camps Rovira es farà aquest dimecres, 20 de març, a 2/4 d'11 del matí a l’església de Santa Eulàlia, a la plaça de Sant Pere de Berga. Serà enterrat al cementiri de Berga. Abans, aquest dimarts, s'obrirà la sala de vetlla a la Funerària Ferran, de les 4 a les 7 de la tarda.

Protagonista de 'Vides de Patum'

El 2016, l’acte de celebració de l’onzè aniversari de la declaració de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, va iniciar el reconeixement a persones que han treballat de forma significativa en pro de la festa, recollint les seves vivències en un audiovisual per poder anar documentant els canvis i l’evolució de la festa.

Jordi Camps Rovira va ser una de les persones escollides en aquella primera edició de Vides de Patum, juntament amb les germanes Adelina i Maria Rosa Camprubí.