El Berguedà vol aprofitar l’entusiasme de la Volta per fomentar el turisme ciclista

A Berga, fa dies que es respira ciclisme. La penúltima etapa de la Volta, amb sortida des de Berga i arribada a Queralt, ha generat entusiasme i il·lusió a la ciutat per acollir un esdeveniment esportiu d’alt nivel. Feia 65 anys que la Volta no passava per Berga. La cita serà demà, 23 de març. Una data que molts tenen marcada al calendari i un dia que omplirà d’ambient Berga i la comarca.

La prova mou unes 800 persones entre els equips que hi participen i periodistes que cobreixen la Volta Ciclista a Catalunya, a més dels centenars d’aficionats que voldran viure l’etapa reina de prop. Les expectatives són altes, es preveu un seguiment massiu. Segons l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, «hi haurà ambient, aconseguirem sobradament l’objectiu, amb molt públic i molta animació. Només cal sortir al carrer per veure com d’animada està la gent o entrar a les xarxes socials per copsar l’entusiasme».

Fa dies que hi ha ebullició, també gràcies al programa d’activitats de la Primavera Ciclista, amb xerrades, actes esportius i exposicions. Durant tot el març es pot fer un repàs a la història ciclista de la comarca amb fotos, mallots, bicicletes i elements que s’exposen als aparadors del carrer Major de Berga. I una altra mostra és la que permet descobrir, al Museu Comarcal, l’estreta relació de l’històric equip Kelme amb Berga.

Vitrines exposades al Museu Comarcal, a Berga / Mireia Arso

«El Kelme, l’equip de Berga»

Una exposició sobre l’històric equip professional Kelme i la seva vinculació amb Berga (va ser seu social amb Joan Mas com a manager) es pot veure al Museu Comarcal a través del recull de material i entrevistes amb els seus protagonistes.

Imatges històriques s'exposen a aparadors del carrer Major / Mireia Arso

Muntanya, bicicletes, història i cultura

El carrer Major de Berga aporta aquests dies «Història i actualitat ciclista a la comarca», per mitjà de fotografies, mallots, bicicletes i altres elements relacionats amb el ciclisme que s’exposen als aparadors de comerços i locals.

Sepp Kuss de xocolata, elaborat pel pastisser Albert Dorna / Mireia Arso

El ciclista Sepp Kuss fet de xocolata

L’aparador de la Dolceria Pujol de Berga llueix una figura feta amb 8 quilos de xocolata del ciclista Sepp Kuss, que té un lligam emocional amb el Berguedà i es deixa veure sovint per la comarca. El pastisser Albert Dorna n’ha estat l’autor.

Iniciatives berguedanes que han tingut molt bona acceptació. Els comerciants i restauradors ho aplaudeixen i es miren aquest cap de setmana com una «bona oportunitat» perquè els visitants coneguin Berga i el Berguedà, s’hi allotgin, comprin, hi mengin i repeteixin. «Hem d’ensenyar el nostre potencial», remarca la presidenta de l’associació Hostaleria i Turisme, Sílvia Culell. Per exemple, al seu restaurant de Berga, La Barana, ofereixen un menú especial de cinc tapes, una per a cada port de l’etapa berguedana. Altres establiments han optat per fer descomptes amb motiu de la Volta, com és el cas del 10% de l’Hotel Estel de Berga, on fa mesos que tenen plenes la trentena d’habitacions.

El repte de la post-Volta

Més enllà de ser un reclam aquest cap de setmana, el repte és consolidar l’oferta cicloturística al Berguedà i poder oferir els millors serveis. L’alcalde de Berga està convençut que arran de l’etapa de demà, hi haurà un augment exponencial del ciclisme al Berguedà: «Aquesta primavera i estiu ja notarem un increment, segur. La repercussió de la Volta, que es veu a 190 països, ens servirà per potenciar el Berguedà com a destinació ciclista de primer nivell». Admet que «hem de fer els deures tots» i «saber explotar la comarca a nivell de turisme de ciclistes, tenint en compte que tenim carreteres idònies i amb poc trànsit».

60.000 euros

Comptar amb la sortida i l’arribada de la Volta Ciclista té un cost de 60.000 euros, la meitat dels quals els assumeix l’Ajuntament de Berga de Berga i l’altre meitat el Consell Comarcal del Berguedà.

El Berguedà mostrarà demà tot el potencial ciclista i paisatgístic. Serà una etapa de 154,7 quilòmetres amb sortida des de Berga, una ciutat que no formava part del recorregut de la Volta des de l’any 1959, i arribada al santuari de Queralt, un port de primera categoria que s’estrenarà a la prova catalana. Entremig, quatre ports més de muntanya, amb el temut Coll de Pradell, de categoria especial i que s’estrena en competició.

Pantalla gegant a la Font Negra per seguir l’etapa, ‘food trucks’ i música

A primera hora del matí de demà, els autobusos dels equips participants (que hauran dormit a l’àrea metropolitana a de Barcelona) s’instal·laran al passeig de la Indústria de Berga, on començarà l’etapa. A 2/4 d’1 hi haurà la sortida neutralitzada de la prova ciclista que transcorrerà pel passeig de la Indústria, el carrer Pere II i la plaça Gernika fins a la sortida Berga Centre per pedalar cap a l’alt Berguedà.

Per als aficionats que es quedin de públic a Berga, es recomana veure la sortida i, posteriorment, desplaçar-se a peu, amb bicicleta o bus urbà fins a la Font Negra, on s’habilitarà una pantalla gegant per seguir l’etapa, hi haurà food trucks i animació musical. Es preveu que l’arribada dels ciclistes per Berga sud, sigui cap a les 4 de la tarda, i l’arribada a Queralt, entre les 1/4 i 3/4 de 5.

El bus urbà oferirà un servei especial de transport per facilitar els desplaçaments des del passeig de la Indústria fins a la Font Negra. Es tracta d’un trajecte únicament d’anada, cada mitja hora aproximadament, de la 1 del migdia a 2/4 de 4 de la tarda. Valdrà 1 euro.

D’altra banda, la Penya Ciclista Sepp Kuss ha fet una crida a través de xarxes socials a aplegar-se a animar des del revolt de la capella de Sant Antoni (pujada a Queralt) vestit de groc.

Les activitats de la Primavera Ciclista fan florir el Berguedà

El pas de la Volta pel Berguedà no havia de ser només una flor de primavera i s’ha aconseguit amb una prèvia de tres setmanes d’activitats que han desfermat l’eufòria ciclista a Berga i comarca.

La programació de l’anomenada Primavera Ciclista l’han impulsat els berguedans Isaac Vilalta, Oriol Rego i Sergi Fernández, tres amants del ciclisme que han aconseguit generar un gran interès per les xerrades, les exposicions i les activitats esportives, com ara el circuit de BTT amb obstacles enmig de la ciutat (Portal Attack-Short Track) o la cronoescalada popular al santuari de Queralt

Oriol Rego s’ha mostrat molt content de la resposta de públic en tots els actes que s’han organitzat. Un èxit que referma «la reivindicació que el Berguedà és una comarca excepcional per al ciclisme» ha dit. «I ho hem de saber aprofitar», ha ressaltat Oriol Rego.

