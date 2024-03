Arrangen desperfectesde carreteres per garantir la seguretat dels ciclistes durant la Volta

La brigada del Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments dels municipis per on passarà demà l’etapa berguedana de la Volta han treballat aquests dies per adequar i polir els trams de carretera més perjudicats i garantir la seguretat dels ciclistes i dels espectadors.

Als municipis de Saldes, Vallcebre, la Pobla de Lillet i La Nou de Berguedà s’ha retirat neu, s’han asfaltat diferents trams, s’ha retirat la grava de la via i s’han tapat forats i escletxes.

L’estat viari està a punt pel pas de la Volta, que d’altra banda generarà afectacions a diverses carreteres del Berguedà, com ara un tram de la C-16 al nord de la comarca, la C-26 a Cercs, la BV-4656 al Coll de la Batallola, la B-401 al port de Pradell, la BV-4242 i la carretera d’accés als Rasos de Peguera (BV-4243). A més, hi haurà dispositius especials a Berga, inici de la prova, i a Queralt, final d’etapa.

Es restringirà l’accés a peu a Queralt. Es recomana pujar seguint la carretera i col·locar-se al llarg del recorregut fins a la línia de meta, que estarà situada uns metres abans de l’últim tram d’accés a Queralt. La zona d’arribada a Queralt i tot l’aparcament del santuari, estarà restringida per a l’organització i no es permetrà l’accés del públic. En cas de pujar a Queralt pel camí del solell, es deixarà un pas cap al santuari i, en cap cas, es permetrà el pas cap a l’aparcament, ni pel camí del solell ni pel camí de Sant Pere de Madrona.

Els aparcaments situats a la cruïlla de la BV-4242 i BV-4243, la Font Negra i Queralt seran d’ús exclusiu per a l’organització de la prova. Per tant, no s’hi podrà accedir amb vehicle ni aparcar-hi.

El dispositiu de seguretat implementat per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra comportarà mesures per garantir la seguretat viària, la seguretat ciutadana i l’ordre públic, tant dels participants com dels espectadors i la resta d’usuaris de la via pública, això com dels vehicles que circulin pels trams afectats.

A Berga, hi haurà restriccions de circulació i estacionament. S’aconsella fer ús dels aparcaments de la plaça de Gernika, de l’Hospital de Berga, la Rasa dels Molins, el parc de les Aubes (Font del Ros) o el Tossalet de les Forques. A més, hi haurà una zona d’aparcament excepcional d’autocaravanes, sense serveis, a la zona esportiva Toni Sabata.