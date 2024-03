La Patum obre votacions per triar cartells

El 48è Concurs de Cartells de la Patum ja té finalistes. Ahir va començar el termini per poder-los votar. Finalitzarà el 7 d’abril i es pot fer a l’ajuntament de Berga.

Enguany, el concurs ha rebut 46 propostes. El resultat de la votació popular es donarà a conèixer el diumenge 12 de maig, durant la celebració del ple extraordinari de l’Ascensió, que tindrà lloc al consistori berguedà, a les 11 del matí.

Els lemes de les cinc obres finalistes escollides pel jurat d’enguany són: 2 en 1, Ballem!, Ens veiem a la plaça!, Ja s’escolta el tabaler i Som gegants!. L’exposició dels cartells i la votació es fan al vestíbul de l’entrada principal de la casa consistorial. Per votar, cal fer-ho presencialment i identificar-se obligatòriament mostrant el DNI, atès que només s’admet un vot per persona i no es poden efectuar votacions en nom de terceres persones. La proposta amb més vots es convertirà en el cartell anunciador de les festes de Corpus de 2024. El certamen inclou un premi de 1.000 euros per a la proposta guanyadora i un de 300 euros per a l’accèssit.

Finalistes de la Patum Infantil

En el procés de votació popular també es pot triar el cartell anunciador de la Patum Infantil de 2024. En aquest cas, hi participen els infants de primària de les escoles de la ciutat. Els lemes dels finalistes són: El gegant de vidre, Els giravolts, Esclat de Patum, Les comparses de foc, Les dues guites i Saltant al ritme dels nans. La mostra i el procés de votació es fan, també, a l’ajuntament fins al 7 d’abril.

L’horari d’obertura de l’ajuntament és el següent: del dilluns 25 de març al dimecres 27 de març, d’11 a 14 h. Del dijous 28 de març al diumenge 30 de març, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Del dilluns 1 d’abril al dimecres 3 d’abril, d’11 a 14 h, i del dijous 4 d’abril al diumenge 7 d’abril, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.