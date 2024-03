«Aquest és el POUM per la Pobla del futur, endreçada i amb un creixement real»

L’alcalde de La Pobla de Lillet, Enric Pla, està satisfet perquè l’Ajuntament hagi pogut finalment tenir en vigor el nou planejament. Al seu entendre, vist que l’antiga planificació ja tenia quatre dècades, «aquest POUM és el que regirà La Pobla del segle XXI, la Pobla del present i el futur; és un POUM que endreça i fixa un creixement realista en zones de solars buits on es pot construir». L’alcalde ha apuntat que «com a equip de govern ja ens agradaria poder revertir una mica la mitjana d’edat de la població, que ara tenim envellida. Això és el que ha de facilitar el nou POUM promovent la rehabilitació de cases buides i construint cases familiars a les zones de creixement». Pla remarca també que «una de les coses més importants també és que el nou document arregla problemes històrics dels veïns, amb conflictes que els preocupaven per glorietes construïdes a precari. Els veïns que ho tenien a les escriptures els queda regularitzat i, també, a les vuit cases de l’Asland, que amb l’anterior normativa els les podíem expropiar».

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Carles Trafí, ha considerat que «bàsicament el nou POUM ha actualitzat ordenacions dels anys 60 i 70 que han deixat de tenir sentit, de barris que en aquella època tenien una previsió de creixement que ara no es te i que no es permetria». Trafí ha apuntat que «els nous criteris tenen en compte els barris tancats i saturats a nivell de sortides i aparcament i alhora no deixa créixer molt l’habitatge nou en comparació amb el que hi ha en desús». Pel que fa al vessant econòmic, el planejament posa en valor el patrimoni industrial del Llobregat: «ara totes aquestes indústries com Cal Costa o Cal Pujol les tenim abandonades i el nou POUM li dona sortida amb activitats noves».

La Pobla no es veu afectada plenament a la pressió urbanística de la Cerdanya, per be que si que hi comença a haver alguns cerdans que hi viuen gràcies als seus lloguers més econòmics, al voltant dels 400 euros. El municipi ha vist créixer en els últims anys el número d’alumnes de l’escola, fins al voltant dels setanta infants, després d’una etapa amb una cinquantena.