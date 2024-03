Trànsit situa la C-16 com un dels punts calents del dispositiu de Setmana Santa

El Servei Català del Trànsit situa la C-16 com una de les vies que tindran més retencions durant el dispositiu especial que es posa en marxa per Setmana Santa. Per aquest motiu, s'hi aplicaran diferents mesures d'ordenació del trànsit com ara la incorporació de carrils especials, limitacions en la velocitat o el tancament de l'accés a l'entrada nord de Guardiola de Berguedà, una mesura que s'aplica cada diumenge des del febrer per evitar que els vehicles utilitzin aquesta drecera per esquivar les cues que es formen des del Túnel del Cadí fins a la connexió amb l'autovia a Berga.

L'any passat la C-16 va arribar a acumular 13 quilòmetres de cues entre Berga i Cercs en sentit nord en l'operació sortida, mentre que el retorn dels vehicles va ser més esglaonat. Aquest any Trànsit preveu que la mobilitat en aquesta via podria ser superior a l'any passat, tenint en compte que la Setmana Santa arriba més avançada en el calendari, amb les pistes d'esquí obertes i amb neu acumulada de les darreres setmanes, fet que pot incrementar els desplaçaments cap a les zones de muntanya.

Durant l'operació sortida, es preveu que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 575.000 vehicles. Aquests, es distribuiran en 395.000 durant el dijous i 180.000 al llarg del matí de divendres. En l'operació retorn s'estima que retornaran a Barcelona i a la seva àrea metropolitana uns 590.000 vehicles. La via que concentrarà més desplaçaments serà l'AP-7, on per primer cop s'instal·laran dos carrils addicionals de sortida als trams entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès.

Pel que fa a la resta de vies, tant a l'operació sortida com a l'operació retorn s'habilitaran també altres tipus de mesures de regulació viària com priorització de sentits en rotondes, dobles carrils o supressió de carrils d'avançament en trams 2+1 en vies com la C-14, C-16, C-31, C-55, C-65 i N-II. La mesura més destacada al Berguedà serà el tancament de l'entrada nord a Guardiola de Berguedà tant el diumenge com el dilluns per evitar el trànsit dins del poble per part dels vehicles que volen evitar les cues de la C-16. Trànsit aixecarà aquesta mesura després de Setmana Santa amb la previsió de tornar-la a aplicar a partir de l'hivern que ve.

Controls dels Mossos d'Esquadra

Durant el dispositiu especial de Trànsit, els Mossos d'Esquadra establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.540 controls amb la participació de 1.719 efectius de trànsit. D'aquests n'hi haurà 413 destinats a l'alcoholèmia i drogues, 251 de seguretat passiva, 231 controls de PREMOT (motocicletes), 302 controls de distraccions, 233 de velocitat i 110 controls de transports.

Informació per a l'usuari i consells

Per evitar incidències viàries greus i prevenir accidents, el Servei Català del Trànsit demana als conductors que no abaixin la guàrdia en els desplaçaments, tant en els viatges llargs per les vies principals com en els trajectes curts per la xarxa viària secundària, mantenint plena atenció durant la conducció. També insisteix en la importància d'utilitzar sempre els elements de seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics al volant; de circular amb les condicions físiques idònies, de respectar els límits de velocitat, i de no combinar l'alcohol o altres drogues amb la conducció.