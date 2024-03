Denuncien dos homes per caçar becades sobre terra cobert de neu a menys de 1.700 metres a Vallcebre

Efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme del cos d'Agents Rurals han identificat i denunciat dos homes per caçar becades sobre terra cobert de neu. Es tracta d'una acció que està prohibida a una alçada inferior als 1.700 metres d'altitud. A més, els agents van denunciar també un dels homes per no disposar de llicència de caça, ja que la tenia caducada. Els agents van descobrir els fets després que ells mateixos ho publiquessin a la xarxa social d'Instagram. Mostraven la caça menor que estaven fent i es veia el terra totalment cobert de neu. A partir de les imatges, els agents van identificar que la gravació s'havia fet a Vallcebre (Berguedà) i, en una inspecció sobre el terreny, van localitzar els emplaçaments concrets.

En concret, els indrets on havien dut a terme la caça es trobaven a dins d'una Àrea Privada de Caça a 1.368 metres d'altitud i a 1.536 metres. Després de tenir coneixement que s’havia fet la caça menor de la becada a una altitud inferior a 1.700 metres quan la neu cobria totalment el terra, els agents van procedir a la cerca i identificació dels caçadors participants.

A més de les imatges a Instagram, aquests individus van gravar una entrevista a un mitjà de comunicació, que es va difondre a través de 'YouTube'. En les imatges hi apareixen els dos homes que s'identifiquen com a persones expertes en la cacera sobre la neu i parlen de la cacera d'aquella jornada "corroborant les dades que els inculpen", segons expliquen els Agents Rurals. Els agents els van aixecar acta de denúncia i van procedir al comís de les armes utilitzades pels fets denunciats, que s'han lliurat en dipòsit a la Guàrdia Civil.