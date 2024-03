La segona fase de l'operació sortida provoca més de 6 quilòmetres de retencions a la C-16

Retencions quilòmetriques a la Catalunya central per la segona fase de l'operació sortida de Satmana Santa. Seguint en la línia de les primeres cues de dijous, que van acumular-se en punts d'accés a destinacions de muntanya com son la C-16 o l'N-260, aquest divendres les afectacions més rellevants tornen a concentrar-se a l'Eix Llobregat.

En concret, a les 12, segons el Servei Català de Trànsit la C-16 acumulava 4,3 quilòmetres de retencions a Berga i 2,2 a Cercs en sentit Puigcerdà. Uns 472.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 11 h d'aquest divendres amb motiu de l'operació sortida de Setmana Santa, segons informa el Servei Català de Trànsit. En total, suposa un 82% dels 575.000 que s'han previst fins aquest divendres a la tarda.

El gruix dels vehicles van sortir ja dijous i els principals problemes es van concentrar a l'AP-7. Aquest divendres al matí s'han tornat a repetir els incidents en aquesta via, amb aturades entre el Papiol i Gelida o a Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona. Entre Mollet i la Roca del Vallès les cues són en sentit Girona. Transit manté habilitats dos carrils addicionals a l'autopista per facilitar la sortida dels vehicles.

Previsió de desplaçaments i afectacions principals

Entre dijous i divendres, Trànsit preveu que es produiran uns 575.000 desplaçaments de sortida des de l'àrea de Barcelona. De cara dilluns, s'esperen uns 590.000 desplaçaments de retorn.

El Servei Català del Trànsit situa la C-16 com una de les vies que tindran més retencions durant el dispositiu especial que es posa en marxa per Setmana Santa. Per aquest motiu, s'hi aplicaran diferents mesures d'ordenació del trànsit com ara la incorporació de carrils especials, limitacions en la velocitat o el tancament de l'accés a l'entrada nord de Guardiola de Berguedà, una mesura que s'aplica cada diumenge des del febrer per evitar que els vehicles utilitzin aquesta drecera per esquivar les cues que es formen des del Túnel del Cadí fins a la connexió amb l'autovia a Berga.

L'any passat la C-16 va arribar a acumular 13 quilòmetres de cues entre Berga i Cercs en sentit nord en l'operació sortida, mentre que el retorn dels vehicles va ser més esglaonat. Aquest any Trànsit preveu que la mobilitat en aquesta via podria ser superior a l'any passat, tenint en compte que la Setmana Santa arriba més avançada en el calendari, amb les pistes d'esquí obertes i amb neu acumulada de les darreres setmanes, fet que pot incrementar els desplaçaments cap a les zones de muntanya.