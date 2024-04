L’ACEB reclama accions perquè el Berguedà sigui un referent del turisme ciclista

«L’èxit de la Primavera Ciclista al Berguedà confirma el potencial de la comarca com a destinació turística ciclista». Així ho constata l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà), que reclama a les institucions que augmenti els esforços per planificar i dur a terme accions per «aprofitar aquest potencial i convertir el Berguedà en un referent del cicloturisme a Catalunya».

L’ACEB considera que la Primavera Ciclista i el pas de la Volta Catalunya pel Berguedà ha de ser el punt d’inflexió per abordar amb més ambició el projecte de destinació turística per als ciclistes. La patronal d’empresaris demana als polítics que comencin a treballar amb una estratègia i una execució, que, segons assenyalen hauria de contemplar aquests punts:

Infraestructures. Senyalització dels ports, desenvolupament de la Via Blava del Llobregat, el carril bici de seguretat a la C-16 a l’altura de Cercs o l’enllaç entre Peguera i els Rasos, entre d’altres.

Senyalització dels ports, desenvolupament de la Via Blava del Llobregat, el carril bici de seguretat a la C-16 a l’altura de Cercs o l’enllaç entre Peguera i els Rasos, entre d’altres. Màrqueting i promoció. Disseny d’una pàgina web que aglutini el producte ciclista i de turisme actiu al Berguedà, campanyes de promoció específiques on-line i off-line i la vinculació al territori de referents professionals d’aquest esport.

Disseny d’una pàgina web que aglutini el producte ciclista i de turisme actiu al Berguedà, campanyes de promoció específiques on-line i off-line i la vinculació al territori de referents professionals d’aquest esport. Dinamització d’un calendari d’activitats. Marcar dates amb ports tancats al ciclisme, curses i altres esdeveniments vinculats.

Marcar dates amb ports tancats al ciclisme, curses i altres esdeveniments vinculats. Dinamització i suport a les empreses que conformen la cadena de valor de turisme i esport.

Aquestes són les propostes de l’ACEB, que aplaudeix la col·laboració público-privada per al desenvolupament de les activitats de la Primavera Ciclista. L’ACEB ha estat un dels motors i la implicació del teixit empresarial de la comarca ha estat clau, tant a través de la col·laboració econòmica com de la participació activa en la logística i l’organització dels actes.

Des de l’ACEB apunten que estan disposats a treballar conjuntament amb les institucions per aconseguir que el Berguedà es converteixi en un referent del cicloturisme a Catalunya. També agraeixen la contribució de les empreses, ja que «el seu suport ha estat indispensable per a l’èxit d’aquest projecte».

Després d’aquesta bona entesa, l’ACEB demana a les institucions que repliquin aquest model en altres projectes, «pel fet que ha demostrat ser una fórmula efectiva per a generar un impacte positiu en la comarca».