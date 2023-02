'Majoria Absoluta' va ser una de les sèries més vistes a Catalunya entre els anys 2000 i 2004. Ideada per Joaquim Oristrell, aquesta comèdia de TV3 va explicar durant quatre temporades les peripècies d'una família peculiar, la formada per la Judith (paper interpretat per Emma Vilarasau), l'Eduard (Jordi Bosch) i tots els fills d'aquest. La primera tanda d'episodis va assolir un 26,3% de quota de pantalla i una mitjana de 648.000 espectadors per capítol.

L'èxit va raure en la quotidianitat dels embolics protagonitzats per la família. Una agent immobiliària que s'aparellava amb un director d'orquestra neuròtic i narcisista que, a la motxilla, hi portada una llarga llista de fills: la Carme, la filla dispersa (Marina Gatell); l'Amadeu, el fill gran, que feia d'advocat (Pol Mainat); la més llesta de tots, l'Aida (Alba Sanmartí); la simpàtica Norma (Alada Vila); el Jairo, un fill secret de l'Eduard (Bartolomé Santana); i els dos bessons, el Joan i el Sebastià (Xavier i Marc Plà). També hi apareixien el Nil Garcia, fent d'Octavi, l'únic fill de tots dos; Ferran Rañé, a la pell de l'amic de l'Eduard i la Carme Balagué, l'amiga de la Judith. El canvi radical dels dos bessons Bona part de l'elenc continua dedicant-se actualment al món de la interpretació. Els dos bessons, tanmateix, no. En Marc treballa en disseny i xarxes socials i en Xavier és infermer. Han passat 19 anys des de l'emissió del darrer capítol de Majoria Absoluta i tots dos han fet un canvi radical com es pot veure al seu perfil d'Instagram. View this post on Instagram A post shared by Marc Plà (@marcplam)