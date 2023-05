La nova cançó de Shakira ha generat un munt de reaccions. Els últims mesos la colombiana ens ha acostumat a treure temes d'allò més polèmics en què ha parlat sense embuts sobre la seva ruptura amb Piqué. Divendres passat va treure 'Acróstico', una cançó dedicada als seus fills i amb la que tanca la seva anterior etapa.

En les últimes hores ha estrenat el videoclip amb el qual ha sorprès amb l'aparició de Milà i Sasha tocant el piano i cantant amb ella. Molts van caure rendits davant els dots musicals dels petits, però també hi va haver qui va apuntar el sense sentit en aquesta decisió de Shakira.

I què passa si Shakira exposa als menors sense el consentiment del seu pare, Gerard Piqué?

Fa uns mesos, la cantant no va dubtar a retreure a la seva exparella que tingués el seu fill gran per a un dels debats de la Kings League i ara és ella la que els posa al focus de totes les mirades, posant-los en el seu videoclip. I sobre aquest fet, se n'ha pronunciat l'advocada.

Pilar Mañé va afirmar als mitjans d'Europa Press que la presència dels petits al vídeo no generarà cap mena de conflicte amb el pare dels nens. Ha insistit que els nens "estan preservats" en tot moment. I per a ella, no creu que aquesta situació suposi cap problema entre l'exparella i la cantant, ja que la situació entre tots dos està calmada i es porten bé, després de mesos de conflicte. Tot i que, l'advocada sí que va reconèixer que desconeixia l'opinió de Piqué sobre la decisió de Shakira.

Segons les últimes informacions, el futbolista s'hauria assabentat de l'aparició dels petits al videoclip en el mateix moment de l'estrena, tal com ha revelat la periodista Lorena Vázquez a 'Y ahora Sonsoles.'

"Ell no ho sabia, ni se li havia demanat permís, ni autorització i ni els seus fills, sembla que tampoc li ho havien dit", va explicar la col·laboradora. "Si Piqué està disgustat o no, no ho sé. Però el seu entorn més proper ens assegura que no sabia absolutament res sobre l'aparició dels seus fills en aquest videoclip".