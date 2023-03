El jutge manresà José Manuel del Amo jutjarà Shakira per sis delictes fiscals

La cantant colombiana Shakira serà jutjada a la secció sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona com a presumpta autora de sis delictes fiscals. Aquesta secció està presidida pel magistrat José Manuel del Amo, el jutge que va dirigir el judici del "cas Neymar" i que té una forta relació amb Manresa, on va començar la seva trajectòria com a jutge. El judici se celebrarà després que Shakira rebutgés arribar a un acord amb la fiscalia, que demana una pena de 8 anys i dos mesos de presó per defraudar 14,5 milions d'euros,

José Manuel del Amo va néixer l'any 1961 a Madrid, però la seva relació amb Manresa es va iniciar el 1986. En aquell moment va arribar a la capital del Bages com a secretari judicial, càrrec que va exercir fins el 1998. Llavors va opositar a jutge i, en ser nomenat, va ocupar una plaça a Berga durant quatre anys. L'any 2003 va convertir-se en magistrat i va passar a ocupar una plaça als jutjats de Manresa, on havia treballat com a secretari judicial durant 12 anys. En concret, es va convertir en el titular del Jutjat d'Instrucció i Primera Instància número 1. Va ocupar aquesta plaça fins que el 2018 es va traslladar a l'Audiència Provincial de Barcelona, on treballa actualment.

Del Amo és el president de la secció sisena, que és la que jutjarà Shakira per sis delictes fiscals. El tribunal del judici encara s'ha de formar i, per tant, Del Amo decidirà si el presideix o si no ho fa. En tot cas, el jutge madrileny amb arrels manresanes ja té experiència en cobrir judicis mediàtics. L'últim va ser el del "cas Neymar", en què va cridar l'atenció per les seves intervencions en què deixava clar que estava al dia de l'actualitat futbolística i de les personalitats que formaven part del procediment judicial.

Un jutge seguidor del futbol

"Em consta que vostè estava marcant un gol contra l’Olympique de Marsella ahir a la nit, quan jo ja estava al llit", va dir Del Amo a Neymar en la primera sessió del judici que es va celebrar a finals d'any a l'Audiència Provincial de Barcelona. De fet, en aquella sessió el magistrat va permetre que el futbolista abandonés la sala per descansar, ja que el dia abans havia jugat un partit i també el va excusar de participar presencialment en la resta del procediment judicial. Tot i això, Del Amo en tot moment va negar que se li atorgués un tracte de favor i va apuntar que "es tracta bàsicament de donar un tracte digne a les persones, i si la gent s'ha quedat en l'anècdota que vaig sentir que havia marcat un gol, doncs que es quedin amb l'anècdota, però la realitat és la que és".

Aposta pel català

José Manuel del Amo va néixer a Madrid, però la seva trajectòria com a jutge sempre ha estat caracteritzada per l'ús del català en els seus procediments judicials. De fet, l'any 2013 va ser guardonat amb el premi Agustí Juandó i Royo del Consell de l'Advocacia Catalana per la seva tasca de promoció i defensa de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit dels tribunals. En una entrevista a Regió7 l'any 2017 el jutge va assegurar que utilitza el català en els seus procediments judicials "perquè és una de les dues llengües cooficials i perquè és la llengua majoritària en l'àmbit territorial on exerceixo la meva funció". En aquella època encara treballava a Manresa i ara ho fa a Barcelona, on sol haver-hi més procediments en castellà. Tot i això, Del Amo va assegurar que quan el destinatari sigui catalanoparlant, ho continuaria fent en aquesta llengua.

Del "cas Neymar" al "cas Shakira"

El tribunal presidit per Del Amo finalment va absoldre Neymar i la resta d'acusats com Sandro Rosell o el mateix pare del jugador després que la fiscalia retirés la seva acusació en el tram final del procediment judicial. Si Del Amo decideix presidir el tribunal del judici a Shakira, haurà de dirimir si la cantant colombiana és culpable dels sis delictes contra la hisenda pública pels que és acusada per la fiscalia i, per tant, de decidir si realment va defraudar 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014.

La cantant colombiana arribarà al judici després de rebutjar un acord amb la fiscalia, tot i que és la decisió habitual en aquest tipus de procediments judicials. Així, està convençuda que demostrarà la seva innocència al tribunal i, per tant, quedarà absolta de tots els càrrecs que se li imputen.

La fiscalia l'acusa de simular que vivia fora d'Espanya quan ja vivia a Barcelona amb Gerard Piqué. De fet, considera que va residir a Espanya tots els dies de l'any ja que els viatges que feia l'artista per la seva feina no impliquen que residís fora del país. Segons la fiscalia, l'artista era conscient que havia de tributar a Espanya, però va utilitzar un entramat societari creat anys abans i que no va modificar substancialment per tal d'evadir impostos. La cantant colombiana, però, ha pagat uns 17,2 milions d'euros (l'import defraudat més els interessos per demora) per intentar regularitzar la seva situació.