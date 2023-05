El compte de Twitter Soy Camarero s'esforça diàriament per destapar i denunciar les males pràctiques en el sector de l'hostaleria, des de les abusives condicions laborals de molts empresaris als comentaris més indignants dels clients, passant pels episodis de cambrers i treballadors poc professionals.

Un dels últims casos difosos per aquest compte justicier resulta, una vegada més, d'allò més inacceptable. "A sobre, s'indigna ell", resumeix aquest conegut tuiter a la seva publicació, en referència a la conversa entre un hostaler i un cambrer, a qui escriu a les 6.30 del matí per preguntar-li si pot anar a treballar aquell mateix dia.

El missatge ve acompanyat d'una captura d'una conversa de WhatsApp. En ella, es pot veure com el cap escriu el treballador passades les 6.30 del matí per comunicar-li el torn que té. "Sorry per avisar tan tard. Jo estic de baixa i vaig haver de fer l'horari el dissabte".

Tan sols una hora després, l'empleat li respon: "Així hi vaig avui? Perquè com et vaig dir ahir, avui no puc a la tarda". Una resposta que, irònicament, desperta la indignació de l'hostaler que envia l'horari amb tan poca antelació: "Fes el que vulguis, ja em tens tip. No vull més problemes".

"Més problemes de què", contesta sorprès el treballador. "T'he respectat tots els dies que m'has demanat" li diu el cap. El treballador li torna a respondre: "Però si m'avises a les 6.30 del matí, no sé pas què vols que hi faci".

Encima se indigna él 😅 pic.twitter.com/GxFn9ph7Xo — Soy Camarero (@soycamarero) 30 de mayo de 2023

"Seguir dormint", remata el cap. La publicació ha despertat un acalorat debat a Twitter, amb centenars de missatges queixant-se de la situació i una conclusió més o menys unànime: no s'han de llegir missatges de feina a partir d'una determinada hora.