Kiko Hernández va aparèixer ahir a la tarda al plató de Telecinco per explicar amb detall el seu casament amb Fran. La seva arribada a l'estudi va ser espectacular perquè va arribar amb un cotxe nupcial, arrossegant llaunes de noucasat.

L'exclusiva la va donar la mateixa tarda d'ahir quan en mig del programa es va aixecar per anar a parlar de forma immediata amb el director de 'Sálvame', David Valldeperas. El col·laborador va estar evitant contestar als seus companys sobre què feia celebrant quelcom el cap de setmana passat en un local de joc de Madrid, però finalment, va decidir que havia de parlar i deixar enrere el xafardeig dels companys, espectadors i teleespectadors fent les declaracions oportunes.

El director del programa va decidir que era el moment en què Kiko Hernández podia explicar allò tan important per ell, per l'audiència i pels seus companys, perquè després d'estar tants anys a 'Sálvame' també es mereixia aquest moment per explicar temes de la seva vida personal.

'He trobat l'home de la meva vida, el millor pare que em pot ajudar amb les meves filles, fa temps que vaig trobar la persona que més feliç m'ha fet en tota la meva vida i aquesta persona és Fran Antón'.

Després d'aquesta revelació va donar les gràcies a la seva parella i va explicar que el cap de setmana va celebrar la petició de mà i que el casament serà el mes de setembre.