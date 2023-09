Les desfilades d’alta costura són esdeveniments marcats per l’exclusivitat dels seus convidats, per la qual cosa assistir a una passarel·la de moda moltes vegades implica tenir cert estatus o repercussió. Les portes a llocs com la ‘fashion week’ de les grans ciutats estan tancades al gran públic, per la qual cosa travessar-les és, a priori, una cosa impossible.

Tot i així, la setmana de la moda ha tingut un convidat inesperat, que no només ha aconseguit accedir al recinte, sinó que ha arribat a desfilar uns metres. Es tracta d’un impostor que, vestit amb una bossa d’escombraries i una gorra de dutxa, va encarar la passarel·la com si es tractés d’un model més. De moment, tant la identitat del noi com la manera en què va aconseguir colar-se a l’esdeveniment són totalment desconeguts, tot i que per sort una persona del públic es va encarregar de gravar aquest divertit moment, que va acabar amb un treballador de seguretat capturant l’intrús. El vídeo, que acumula gairebé sis milions de visualitzacions en poques hores, ha suscitat la reacció de la comunitat d’usuaris, on molts han coincidit a remarcar que el fet que el jove passés inadvertit és una mostra de l’«engany fraudulent» de molts d’aquests xous.