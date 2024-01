Argo, el gos de carrer que ja era un símbol més de la ciutat de Pompeia perquè visitava cada dia des de feia 15 anys el Parc Arqueològic de Pompeia, ha mort.

"Era l'últim gos vagabund de Pompeia. Estem molt tristos. Venia tots els dies puntual com un rellotge, era sempre el primer a arribar i l'últim a anar-se'n, tant a l'estiu com a l'hivern, perquè hi ha horaris diferents i ell els sabia tots de memòria", ha explicat a EFE el guia turístic Glauc Messina, que ha confirmat que l'animal va morir el dimarts.

El Parc Arqueològic de Pompeia, lloc que visitava cada dia Argo, li ha volgut homenatjar l'animal a través de la xarxa social X. "Pompeia s'acomiada d'Argo. Tenia més de 15 anys, era un bon gos, sempre cuidat per la ciutat, treballadors i visitants del lloc. Ha acompanyat a milers de turistes durant el seu honorable servei com a amfitrió", ha escrit l'equipament.

Il Parco Archeologico di Pompei saluta Argo. Aveva più di 15 anni, era un cane buono, da sempre accudito dalla città, dai lavoratori e dai visitatori del sito. Ha fatto compagnia a migliaia di turisti durante il suo onorato servizio di custode e anfitrione. pic.twitter.com/N8hUvK9YAe — Pompeii Sites (@pompeii_sites) 24 de enero de 2024

Argo va començar a acudir a Pompeia "quan era un cadell, al costat d'altres gossos que al llarg dels anys han mort o han estat adoptats". Ha tingut el privilegi de ser "l'últim gos de carrer dins de les excavacions", explica el guia, que treballa en les conegudes excavacions des de 2017.

Messina ha afegit que la gent ja li ha començat a enviar les primeres imatges del seu "gran i fidel amic", però que el projecte d'homenatge a Argo no ha fet més que començar.