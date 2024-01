La imatge d'un jove Crist ressuscitat cobert lleument amb un drap de cintura cap avall serà la que anunciï la Setmana Santa de Sevilla de 2024, una imatge al més pur estil del pintor sevillà Salustiano García, que, amb el seu fill Horaci com a model, s'ha fet viral a les xarxes socials.

L'autor, que volia defugir de la idea de realitzar un Jesucrist jacent, ha creat un Crist que "llueix jove i bell. Jove, com a metàfora de puresa, i bell perquè, em remeto a Plató, bellesa i bondat són la mateixa cosa".

L'artista ha assegurat que s'ha inspirat en la cara del seu fill Horaci per a dibuixar el cartell: "Necessitava un model i la solució la tenia a casa. El meu fill Horaci és bellíssim, de la forma en que ho són els àngels", explica García.

L'obra s'ha presentat aquest dissabte a la Fundació Caixa Rural del Sud de Sevilla i la difusió de la imatge a les xarxes ha suscitat tota mena de comentaris, tant positius com negatius.

Me encanta el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Estoy divino. pic.twitter.com/4mzy8yQkw6 — Dios (@diostuitero) 27 de enero de 2024

El cartel de la Semana Santa de Sevilla parece Jared Leto tapándose artísticamente la huevada para la portada de Men’s Health. pic.twitter.com/jjNBjEc9Bc — Kim Jong-un (@norcoreano) 27 de enero de 2024

Més enllà de l'humor i l'ocurrència, hi ha hagut usuaris d'X (abans Twitter) que han advertit de la publicació de comentaris homòfobs i altres que directament mostren la seva total oposició al cartell. "Això no és la meva Setmana Santa ni la meva Sevilla representada", "Ho poden usar també per a les festes de l'orgull" o "Només té una descripció: una absoluta vergonya, una blasfèmia i un menyspreu a Déu", en són alguns exemples.