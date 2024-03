La propagació de faules o informació de qüestionable veracitat regna actualment en les xarxes socials, on milions d'usuaris es fan ressò de notícies sobre successos inexistents amb protagonistes inventats. Com a demostració del fàcil que és difondre aquest tipus de continguts, a més de ser una forma de promoció d'allò més efectiva per al seu canal, el tiktoker Marcos de Vicente, popularment conegut com Kappah, va voler dur a terme un experiment social a través del seu perfil en la plataforma xinesa, on acumula 2,5 milions de seguidors.

Experiment social La història de Trini, suposada 'streamer' inventada per Kappah, es remunta al passat cap de setmana, quan l''influencer' es va proposar realitzar un experiment social: "Em seguiu dos milions de persones. I si ens inventem alguna cosa i ho escampem per tot Internet? Ens inventem un rumor, una cosa inofensiva", va començar el vídeo. @kappahhh4 Lo conseguimos facil somos muchisimos ♬ she knows - 🍪 La idea va cobrar forma ràpidament: "Ens inventem que existeix una 'youtuber'", va decidir abans de passar a triar un nom per al seu personatge fictici. Finalment, Kappah la va batejar com Trini, un sobrenom que "sona a 'youtuber', a 'streamer'". Els comentaris i preguntes entorn de la figura de Trini i quina era la seva identitat –impulsats per la contribució d'uns altres 'influencers'– no van trigar a inundar totes les xarxes socials, on ràpidament es va convertir en tendència. Sense anar més lluny, diumenge passat es van registrar més d'11.000 publicacions a X (abans Twitter) esmentant el nom de la suposada creadora de contingut.