A Instagram li surt rival: la nova app per publicar fotos de Tiktok

TikTok planeja llançar una nova aplicació centrada en la publicació de contingut en format de fotografia, de manera que els usuaris puguin compartir les seves imatges de manera similar a altres aplicacions com Instagram, segons mostra el codi intern.

La xarxa social propietat de ByteDance és coneguda per ser una plataforma dissenyada per compartir vídeos curts en format vertical, de manera que els usuaris passin de l'un a l'altre lliscant sobre la pantalla, en un sistema adaptat per a la seva visualització a smartphones.

Compartir diverses fotos alhora

Tot i això, actualment TikTok també disposa d'una opció amb què els usuaris poden publicar fotografies, que es mostren al 'feed' com un vídeo més. Fins i tot, permet compartir diverses fotografies alhora, de manera que els usuaris poden lliscar cap a l'esquerra o dreta per passar d'una a l'altra, com als carrusels d'imatges d'Instagram.

La companyia planeja endinsar-se en les aplicacions de fotografia de forma més precisa, amb el llançament d'una nova plataforma 'TikTok Photos', en què els usuaris podran compartir les seves imatges de manera similar a la xarxa social Instagram de Meta.

Línies relacionades

Així ho ha compartit el mitjà TheSpAndroid, que ha descobert aquesta nova plataforma de fotos a través de l'anàlisi del codi de l'APK (Android Application Package) de la versió 33.8.4 de TikTok, on apareixen línies relacionades amb la nova aplicació.

En concret, tal com ha explicat, les cadenes de codi fan referència a la nova aplicació amb el nom 'TikTok Photos', i expliquen com els usuaris podran publicar les seves imatges a la plataforma i compartir el contingut amb altres persones.

Sincronitzar publicacions

Així mateix, han aparegut línies de codi en què s'assenyala que els usuaris podran sincronitzar les seves publicacions de TikTok amb la nova app de fotos. Aquesta funció serà opcional, ja que haurà d'estar activada perquè es pugui sincronitzar el contingut. "Si l'interruptor està activat, sincronitzarem les fotos públiques amb la nova aplicació", detalla el codi.

També s'especifica que l'aplicació 'TikTok Photos' "es llançarà aviat" i es descriu com una plataforma amb què la companyia espera ajudar els usuaris a "guanyar noves audiències".

Finalment, el mateix mitjà ha indicat que, a més d'aquestes característiques, també s'hi inclou la icona que tindrà la nova aplicació de fotografia de TikTok, que utilitzarà els mateixos colors que la icona original de la xarxa social, com són el blanc, el blau i rosa.