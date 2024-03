VÍDEO | La caiguda viral d'un robot cambrer de la fira de l'alimentació de Barcelona durant un directe

"Coses del directe". La famosa frase serveix per a expressar que, quan fas un programa de televisió o ràdio en directe, pot passar qualsevol cosa no prevista. Això és el que ha passat aquest dilluns, el dia inaugural d'Alimentària, la fira de l'alimentació de Barcelona. La periodista Ariadna Oltra, presentadora de 'Els Matins', connecta en directe amb la reportera de TV3 Cristina Macias, que mostra com funciona una de les novetats de la fira: un robot cambrer. La novetat d'aquest robot és que interacciona i parla amb ella: li pregunta si té reserva, quants comensals són... i després de les respostes de Macias, li demana que el segueixi per a acompanya-la a la taula.

És llavors quan es desvia i cau a terra. Els mems en les xarxes no s'han fet esperar. El perfil 'Soy camarero' ha mostrat el moment de la caiguda i ha assegurat que en realitat, el que està fent el cambrer robot és intentar "fugir de l'explotació laboral". Altres usuaris han destacat que busca "la baixa descaradament".

També hi ha hagut qui s'ha fixat en les cares que posava Ariadna Oltra, que no ha dubtat a assenyalar "directes a l'APM?", el programa de la cadena pública catalana que fa en clau d'humor un repàs a les millors imatges de la setmana.