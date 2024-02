Un conductor ha resultat ferit lleu en un accident amb tres vehicles a la B-224, en el seu pas per Masquefa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 7 del matí i dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. El personal sanitari del SEM ha atès in situ la persona que ha resultat ferida i l'ha traslladat amb ambulància fins a l'hospital de Martorell.