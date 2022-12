El Servei Català de Trànsit subvenciona 17 projectes a la Catalunya central per a la millora de la seguretat a les poblacions de menys de 50.000 habitants. La inversióa la Catalunya central és de 2,2 milions d'un total de 10 milions d'euros que es destinen en aquesta primera convocatòria. Les obres s'executaran durant el 2023, i la Generalitat planteja un nou pla per al 2024. A l'Anoia hi ha 5 projectes (Sant Martí de Tous, Santa Margaria de Montbui, Argençola, Carme i Castellolí), al Bages 4 (Callús, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa), al Moianès hi ha un projecte, a Moià, al Berguedà, un altre a Vallcebre, i al Solsonès, 1 a Guixers. A Osona, n'hi ha un per Taradell i un altre a una Entitat Menor Descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà. En el conjunt del país, hi ha 92 projectes subvencionats i es van presentar a la convocatòria més de 226 projectes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que aquest dimarts ha presentat les dades a la Catalunya central ha destacat l'interès que ha tingut la iniciativa a nivell del país i, especialment, en poblacions de pocs habitants. Tant és així que la convocatòria inicial era de 5 milions d'euros, amb una reserva per poder duplicar la xifra, i hi ha hagut tants projectes presentats que ni amb l'ampliació no s'ha arribat a satisfer totes les peticions. Després de tot el procés de selecció, el Servei Català de Trànsit tenia 122 propostes, de les que han rebut subvenció les 92 abans esmentades.

Lamiel ha destacat que es tracta d'ajuts a projectes per tenir una "mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, que impulsin la pacificació del trànsit. En aquest sentit, ha posat l'exemple de la carretera LV-4241, a Guixers, on l'Ajuntament ha plantejat una intervenció per crear aparcaments a la vora de la carretera, el que farà que no quedin cotxes ocupant la calçada i millorarà la seguretat dels motoristes, que són molts habituals a la zona, perquè és una carretera amb revolts que els agrada. També ha destacat, una intervenció que no és a la Catalunya central, però sí a l'àmbit de Regió7, a Martinet de Cerdanya, on l'Ajuntament ha plantejat una ampliació important de voreres en una carretera com la N-260 que pertany al Govern de l'Estat. Les intervencions tenen un topall màxima de 150.000 euros, que el Servei Català de Trànsit subvenciona al 100% i que avança els pagaments, pensant en què bna part dels ajuntaments beneficiats són petits municipis.