El fins ara president del Consorci del Moianès i alcalde de Collsuspina, Oriol Batlló, serà el candidat d'ERC de la Catalunya Central més ben situat per ser diputat al Congrés de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, mentre que l'actual alcalde de Fonollosa i fins ara president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, aspira a ocupar una cadira al Senat. Així ho ha decidit la Federació Regional d'ERC en aquest territori en un procés de votacions aquest dilluns.

A Batlló l'acompanyaran, en segon lloc, Lídia Jorba, presidenta del partit a Rajadell; en tercer lloc, Dani Barrera, regidor d'ERC a Súria; i finalment, en quarta posició, Griselda Castells, regidora a Sant Pere de Torelló.

Per la seva banda, Eloi Hernàndez converteix en el nou candidat del territori després que la portaveu d'ERC a la cambra alta durant els darrers vuit anys, la sallentina Mirella Cortès, hagi decidit no tornar-se a presentar. Qui mantindrà la seva representació serà el vigatà Josep Maria Reniu que ocupa el càrrec de senador des de fa dos anys per assignació directa del Parlament de Catalunya.