L’eix Transversal (C-25) tindrà afectada durant tot aquest any la circulació pel viaducte de Sant Sadurní d’Osormort (Osona), que és el termini que s’ha calculat per executar les obres de reparació d’aquesta infraestructura, en la part per on circula el trànsit en sentit Manresa. Això farà que, durant aquest temps, el pas per aquest punt no sigui pròpiament d’autovia, sinó amb un carril per sentit, concentrat en la part del viaducte que s’utilitzava fins ara com a doble carril en sentit Girona. Aquesta és la incidència estructural de més envergadura que ha registrat l’eix Transversal des de la seva inauguració al complet (el desembre passat en va fer 26 anys), però en el seu recorregut pel Bages i el Moianès també n’hi ha hagut d’importants amb anterioritat que han obligat a afectar temporalment el traçat.

El fet ara és que, tal com va explicar Regió7, a mitjan desembre el departament de Territori de la Generalitat va fer públic que havia detectat una patologia estructural al viaducte d’Osormort que feia que no se’n veiés clara l’estabilitat. Es tracta d’un viaducte format per dos ponts paral·lels però separats, i el que està afectat és el que es va construir originalment, és a dir, el que ja hi havia quan es va posar en servei, a final de la dècada dels 90. L’altre pont paral·lel és posterior, ja que és el que es va construir quan es va fer el desdoblament d’aquesta carretera.

En un i altre es van utilitzar tècniques constructives diferents. En el primer, i ara afectat, es van utilitzar uns tensors metàl·lics que estan situats a la part inferior de l’estructura, i que és que el que s’ha detectat que, amb el temps, ha patit un deteriorament que ara obliga a fer-hi una intervenció de reparació i, en conseqüència, mantenir-hi tallada la circulació (reconduïda temporalment pel pont paral·lel).

Els treballs s’iniciaran a principis d’aquest mes de febrer i permetran resoldre els problemes de corrosió que el departament, en el marc de les inspeccions que du a terme en les estructures de la xarxa viària que gestiona, va detectar en aquest pont el desembre passat. Els treballs tindran un cost de 5,6 milions d’euros i un termini d’execució de 10 mesos.

El viaducte on s’actuarà té una longitud de 504 de longitud –el més llarg de l’Eix Transversal– i es divideix en 13 trams. Construït en els anys 90, és un viaducte amb tauler pretensat i piles de formigó amb la singularitat que disposa d’uns tirants exteriors per sota del tauler. La inspecció de Territori va detectar un grau de corrosió en diversos tirants de l’estructura que requereix una important actuació de reparació. Així, s’haurà de procedir a la substitució de tots els tirants de l’estructura (26) per uns de més moderns i amb més elements de protecció. A més, s’hi instal·larà un sistema d’instrumentació per obtenir dades en temps real del seu estat.

Paral·lelament, el departament de Territori encarregarà un peritatge per analitzar i determinar les causes de la degradació del viaducte d’Osormort. L’explotació i el manteniment de l’Eix Transversal entre el 2007 i el 2022 van ser gestionats per una empresa privada, Cedinsa.

Un tram irregular entre Oló i Oristà

Com es deia, aquesta no és, però, la primera afectació important que pateix aquesta carretera que té un quart segle de vida. A la sortida sud del túnel de Fontfreda hi ha un tram a cavall del Moianès (en terme de Santa Maria d’Oló) i el Lluçanès (Oristà) que durant anys ha estat un maldecap, i que encara no ha quedat ben resolt. Es tracta d’una part del traçat, en sentit Manresa, que penja per damunt de la vall de la Gavarresa i on ja es va haver de fer una intervenció entre el 2019 i el 2020 perquè en ferm s’enfonsava. Durant uns dos anys el carril més extern va estar invalidat amb cons, mentre s’analitzava quina intervenció calia fer-hi, i posteriorment per executar-hi les obres de reforma. És un traçat que es va construir completament de nou quan es va fer el desdoblament d'aquesta carretera, entre els anys 2011 i 2012. Segons va explicar en aquell moment el departament de Territori, es tracta d'un tram «geològicament complicat» i que temps després de posar-lo en servei ja s'hi va detectar que hi havia hagut petits moviments a la calçada. Davant d'aquesta circumstància, es va optar per tancar-lo temporalment, just des de la sortida del túnel i al llarg d'uns dos quilòmetres, mentre s'analitzava quina intervenció es requeria i es portava a terme. El que es va fer va ser instal·lar-hi micropilones a la part inferior de la carretera per reforçar l'estructura geològica. Tot i que l’actuació que s’hi va fer ja va permetre reobrir-lo, el ferm continua presentant certes irregularitats.

Bonys a dojo al Bages, poc després del desdoblament

A més, entre el 2013 i el 2014, molt poc temps després que se’n completés el desdoblament, es van haver de dur a terme obres de reparació importants que també van afectar el trànsit en diferents punts del traçat entre Sant Joan de Vilatorrada i Aguilar de Segarra (un tram d’uns 15 quilòmetres) perquè hi van aparèixer bonys molt pronunciats, que dificultaven la conducció, ja que provocaven molta inestabilitat. Les primeres ondulacions van aparèixer a mitjan mes d’abril del 2013 en un tram de tres quilòmetres, i se’n van tornar a detectar vuit mesos després. Al llarg del 2014 se’n van tornar a produir i es va haver d’intervenir en cinc punts diferents. Es va atribuir el problema a factors diversos, però especialment a una mala compactació del terreny en l’obra primigènia i, de fet, és un traçat que tampoc no ha acabat mai de fer net.

Rescat de la concessió

D’altra banda, cal recordar que ara fa poc més d’un any (l’1 de gener del 2023), el Departament de Territori va recuperar la gestió de l'Eix Transversal, després que mig any abans el Govern anunciés que avançaria l'extinció de la concessió a càrrec de Cedinsa.

Des de llavors, Territori es fa càrrec d'assegurar les correctes condicions d'ús i seguretat de la via, l'explotació i manteniment dels túnels i les carreteres, els drenatges, els tractaments vegetals i neteges, manteniment de talussos i abalisament, entre altres funcions. A banda, també gestiona els treballs de vigilància, fa seguiment de la infraestructura i atén incidències com accidents o actuar en casos de presència de neu i gel.

La Generalitat va posar en servei el traçat de l'Eix Transversal el 1997 i deu anys més tard va formalitzar el contracte amb la concessionària, que incloïa el desdoblament de la via –treballs que van finalitzar el 2013- i la seva explotació fins al 2040 amb tres períodes per recuperar la gestió,que va fer efectiu el 2023.