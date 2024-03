La Catalunya Central presenta 16 centres als futurs residents de la Unitat d’Atenció Familiar i Comunitària

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Catalunya Central ha engegat una campanya per presentar els seus 16 centres docents als futurs residents de medicina i infermeria que optin per l’especialitat familiar i comunitària. Es tracta d’una campanya audiovisual que busca reivindicar les especificitats del territori i despertar l’interès dels futurs professionals per realitzar la residència als centres d’atenció primària del Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i l’Anoia, que estan acreditats com a centres docents.

Laura Camps, metgessa i cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Catalunya Central, en destaca la «ubicació i característiques privilegiades» per formar especialistes en medicina i infermeria familiar i comunitària.

52 places en total

Enguany s’ofereixen 52 places per a nous professionals de l’especialitat familiar i comunitària: 37 de medicina (MIR) i 15 d’infermeria (IIR). Els MIR fan quatre anys de residència, i en el cas dels IIR són dos anys de formació en l’especialitat. Hauran d’escollir entre els 16 centres docents que hi ha a la Catalunya Central: al Bages n’hi ha sis, quatre a CAP de Manresa (Bages, Sagrada Família, Barri Antic i Les Bases), un a Súria i l’altre a Artés. Al Berguedà estan acreditats el CAP de Berga i els de Baix Berguedà (Puig-Reig i Gironella). En el cas de l’Anoia, també es formen residents MIR i IIR als dos CAP d’Igualada (Anoia i Igualada Nord), al de Santa Margarida de Montbui i al de Vilanova del Camí. A Osona, l’Institut Català de la Salut té acreditats per a la docència el CAP Osona (a Vic), el de Manlleu, el de Sant Hipòlit de Voltregà i el de Santa Eugènia de Berga. També faran estades en un dels quatre hospitals de referència del territori: Sant Joan de Déu de Manresa, Hospital Universitari d’Igualada, Hospital Universitari de Vic i Hospital de Berga.

Molts d’aquests centres donen cobertura a àrees bàsiques de salut (ABS) rurals i a d’altres que són més urbanes, una particularitat del territori que valoren molt els professionals de la salut en formació, ja que els permet conèixer de primera mà realitats socials diverses, fer un seguiment més global dels usuaris en totes les etapes de la vida i establir, així, un vincle més proper amb els pacients a qui atenen.

Un servei d'un dels centres docents / ICS CATALUNYA CENTRAL

Laura Camps subratlla que «la dualitat de formació urbana i rural que oferim permet al resident conèixer i atendre patologies molt diverses amb enfocaments i recursos diferents, així com guanyar molta autonomia i un alt nivell de resolució. Aquesta visió transversal de l’atenció primària que podem oferir ajuda a formar professionals polivalents i amb una visió holística dels pacients, aspectes clau en la nostra especialitat», assegura.

El testimoni dels residents actuals

L’objectiu dels vídeos de presentació dels 16 centres docents que té l’ICS a la Catalunya Central és que els residents coneguin de primera mà, a través del testimoni de residents actuals i tutors/es, com és el dia a dia als CAPS, com és la relació amb la resta de professionals de l’equip, quines peculiaritats té la població assignada a cada ABS, on està ubicat cada centre, quina distància hi ha respecte de l’hospital de referència i també quines activitats d’oci es poden fer al municipi o comarca escollits, entre d’altres.

La campanya de captació també inclou la Jornada de Portes Obertes, que tindrà lloc el 18 de març, a les 4 de la tarda, al CAP Bages de Manresa, i que també es podrà seguir de manera virtual. La Jornada té com a objectiu informar els futurs professionals sobre la formació i l’acompanyament que rebran per part dels tutors mentre duri la residència i resoldre els dubtes que se’ls plantegin. Per assistir-hi, cal inscriure’s en aquest formulari, enviar un correu a l’adreça electrònica ud.cc.ics@gencat.cat, o bé contactar per telèfon o per WhatsApp (677384315).