La pluja del març a la regió central ha doblat la mitjana del mes dels últims 74 anys

El març s’ha tancat com un mes excepcionalment plujós, i ho ha estat de forma generalitzada en el conjunt de la Catalunya Central, amb registres que han doblat, o fins i tot més que doblat, la mitjana de precipitació mensual des del 1950, segons dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. A Manresa, per exemple, aquest març han caigut 102,6 litres, quan la mitjana de tot el període és de 41.

La capital del Bages no és cap excepció perquè les pluges han estat generalitzades, si bé han estat especialment generoses en poblacions del Prepirineu i, per tant, a les capçaleres dels rius. Port del Comte ha acumulat en tot el mes fins a 178,6 litres, a Berga (Santuari de Queralt) n’ha caigut 128,4 (quan la mitjana és de 59,3), i a Castellar de N’Hug, 109,5. L’excepció és Puigcerdà, amb 74,1 litres aquest mes de març, si bé també ha doblat la mitjana, que és de 34.

En latituds inferiors no hi ha hagut registres tan importants com en zones de muntanya, però també han estat excepcionals i en molts casos s’han situat al voltant dels 100 litres. A banda de Manresa, observatoris com el d’Artés han sumat fins a 100,8 litres (la mitjana és de 39,4), a la Seu d’Urgell n’han caigut 100,7, i a Oliana 100,6 (quan la mitjana és de 49). A Igualada ha plogut menys, i s’ha quedat als 74,2, gairebé el doble dels 41,4 de mitjana des del 1950.

De zero a cent a Manresa i Artés

Però si amb alguna cosa contrasten especialment les xifres d’enguany és amb les del març de l’any passat, amb precipitacions escasses o fins i tot nul·les. És el cas de Manresa o d’Artés, que el 2023 no van veure ni una sola gota de pluja en els 31 dies que té el mes, i en canvi, aquest any han superat els 100 litres.

En altres casos no s’ha arribat a aquests extrems, però pràcticament, perquè el mes de març de l’any passat les precipitacions van ser molt escasses també d’una forma generalitzada, amb diversos registres inferiors als 5 litres o de tan sols unes dècimes, com és el cas de Berga (mig litre), Igualada (0,9 litres), Puigcerdà (1,6 litres), o Oliana (3,3 litres). Molts d’aquests observatoris, en l’últim mes d’enguany han superat els 100.

Pluges a tongades

Les pluges d’aquest mes de març s’han repartit en diversos episodis, el més llarg dels quals ha estat per Setmana Santa, tot i que, en general, les quantitats més importants es van donar en l’anterior, del 8 al 10 de març, amb registres d’entre 40 i 60 litres a la majoria d’observatoris de les comarques centrals, i això suposa la meitat de la precipitació de tot el mes de març. El dia 9 va ser el més plujós pràcticament a tot arreu, amb precipitacions que a Manresa van deixar 52,4 litres, i 50,7 a Artés, mentre que al Berguedà, el Solsonès i l’Anoia es van acumular al voltant dels 40 litres a bona part de les estacions.

La primera tongada de pluges, el 2 i 3 de març va ser la més moderada, amb precipitacions d’entre 10 i 20 litres, mentre que les pluges de Setmana Santa, repartides entre el 25 i el 31 de març, van deixar al voltant de 30 litres, amb excepcions com Port del Comte, on es van acumular 87,6 litres, o Castellar de n’Hug, amb 49,3. De fet, aquest últim episodi va ser especialment intens al vessant sud del Pirineu i en punts del Prepirineu, i més moderat a la resta.

Molta pluja, però sense rècord

La pluja del març ha deixat quantitats molt importants per tota la Catalunya Central, amb xifres excepcionals, però que, tanmateix, no han marcat rècords si s’observa tot el període de registres des del 1950.

En el cas de Manresa no plovia tant en un mes de març des del 2011, en què es van acumular 117,4 litres. De fet, en els darrers 74 anys, s’han superat els registres actuals en cinc ocasions (comptant el 2011), amb el rècord del 1969, quan van caure 142,3 litres. Unes dades que contrasten amb els zero litres de l’any passat i també del 1994, o amb els registres dels anys 1963, 1987, 1988 i 2019, en què no es va arribar ni als 3 litres en tot el mes.

La situació és semblant en municipis com Artés, amb sis anys més plujosos que l’actual durant el mes de març, i amb un rècord de 173,3 litres el 1959; o Berga (Santuari de Queralt), on també hi ha hagut sis anys de registres més elevats, i en aquest cas amb un rècord disparat de 224 litres el 1956.

