L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha pres un major rol en la campanya de Nadal de la ciutat organitzat un total de nou activitats nadalenques que tindran lloc en el marc del Món Màgic de les Muntanyes, les quals van adreçades la majoria al públic infantil i familiar, però també n’hi ha alguna per adults, segons ha anunciat l’Ajuntament. Així, per a infants i famílies, una de les principals activitats que oferirà l’Espai Ermengol en aquesta campanya serà la visita guiada «La ruta dels tions», que es farà els dies 9, 22 i 29 de desembre i el dia 4 de gener. Es tracta d’una ruta històrica que parla de les tradicions i costums, sobre com es vivia el Nadal al nostre territori fa 200 anys. En aquesta ruta a peu pels diversos tions que hi ha ubicats en diversos punts de la Seu, la guia local Pilar Aláez explicarà com era la nit de Nadal de fa 200 anys quan la Guerra del Francès havia acabat feia tres anys.