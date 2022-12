L’Ajuntament de la Seu ha anunciat que l’etnomusicòleg Artur Blasco presentarà el seu llibre sobre el renaixement de l’acordió diatònic a Catalunya des de l’Alt Urgell aquest pròxim divendres, dia 9 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre, a la sala Sant Domènec. Tal com han apuntat els organtizadors de l’acte, «es tracta d’una obra fruit d’un exhaustiu treball de recerca que ha vingut realitzant els darrers cinquanta anys, amb centenars d’entrevistes, enregistraments sonors i recull de fotografies i documents diversos». En aquesta línia, Blasco afirma en el llibre que «l’Alt Urgell és l’única comarca de Catalunya on no es va deixar de tocar mai l’acordió diatònic i, alhora, és també el lloc des d’on es va impulsar el seu renaixement durant el darrer quart del segle XX». El volum, amb 544 pàgines, és de gran format i està enquadernat amb tapa dura. El pròleg és de l’activista alt-urgellenc Jordi Pasques.