El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat diversos convenis en l’àmbit de l’atenció i els serveis a les persones, entre els quals el que signarà amb l’Institut Català de les Dones (ICD) per a l’impuls del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per a la realització de polítiques d’igualtat de gènere. Segons ha explicat el mateix Consell, aquest conveni abasta dels anys 2022 al 2025, amb una aportació total de 353.979 euros, distribuïda amb 58.996 per a cadascuna de les anualitats 2022 i 2023 i 117.993 euros per als anys 2024 i 2025. Aquest finançament servirà per al manteniment d’un equip de professionals d’atenció directa.

Igualment, l’òrgan comarcal ha aprovat el conveni amb els ajuntaments per a l’execució de les mesures del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Aquest acord estableix que els 35.377 euros corresponents a la suma que percebran els 19 ajuntaments de l’Alt Urgell seran gestionats pel mateix Consell per poder desplegar una iniciatives que abastin tot el territori. Entre aquestes accions s’hi inclourà la campanya comarcal sobre les violències masclistes «També és cosa meva. Per un Alt Urgell lliure de violències masclistes».