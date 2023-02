El consell rector de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha designat Eva Fiter com a nova directora, en substitució de Pere Porta. La seva proposta de nomenament s’elevarà ara al consell executiu per a la seva aprovació.

Nascuda a Tremp el 1981, Eva Fiter és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i diplomada en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actualment cursa el màster Executive MBA a l’EAE Business School. Des del 2017 treballava com a tècnica al Consell Comarcal del Pallars Jussà, gestionant el programa de Treball i Formació i actualment assumia funcions de gerència a Pallarsactiu, entitat público-privada que dinamitza el teixit econòmic de la zona. La vida professional de Fiter ha girat al voltant de les institucions públiques locals. Així, ha treballat en entitats com el Consorci del Montsec, dirigint el Programa Leader (2004-2007), recolzant i ajudant a diversificar l’economia del territori. Durant el primer desplegament del Govern a l’Alt Pirineu i Aran va ser tècnica de la Coordinació del Departament de Governació i Administracions Públiques (2007-2011), treballant per facilitar serveis als càrrecs electes del Pirineu i a la ciutadania pirinenca en general. Eva Fiter substituirà al capdavant de la institució el diplomat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Ciències del Treball; Mestratge en Funció Directiva; Postgrau d’estratègia i competitivitat regional alt-urgellenc Pere Porta. El fins ara director de l’IDAPA, de 53 anys, és alhora un reconegut membre d’entitats de la Seu i la comarca com ara Consell Esportiu de l’Alt Urgell entre els anys 2003 i 2014 i del club SEDIS Bàsquet, que encara presideix. Porta forma part del grup polític Junts per la Seu.