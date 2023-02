L'Estat i Andorra han signat aquest dimecres un protocol d'entesa de cooperació sanitària que formalitza i facilita la coordinació entre les parts. D'aquesta manera, s'obre la porta a millorar l'assistència als veïns de l'Alt Urgell. L'objectiu és aprofitar les condicions favorables, amb una col·laboració fluida i sinergies existents, per intensificar les activitats bilaterals, especialment per al desenvolupament de la cooperació i l'assistència tècnica, la planificació i la gestió dels serveis en l'àmbit de la salut. El conveni també recull la voluntat d'intercanviar experiències en la gestió d'emergències i a la zona fronterera comuna i la col·laboració en matèria d'assistència sanitària i gestió compartida de recursos, entre d'altres.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el seu homòleg andorrà en funcions, Albert Font, han rubricat el conveni a Madrid. A més, s'ha creat una comissió de seguiment amb representants d'ambdós països i que es reunirà una vegada a l'any, segons han explicat en un comunicat. El protocol entra en vigor aquest dimecres i es mantindrà per un període indefinit. Altres dels punts que contempla són la cooperació en la formació i recerca; desenvolupament de la innovació tecnològica; col·laboració en especialitats assistencials i accés a medicaments i cooperació en donació i trasplantaments d'òrgans i teixits, entre d'altres.

L'existència d'aquest conveni era una demanda llargament reivindicada des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i les institucions del conjunt de la comarca. Així ho ha recordat l'alcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana, que s'ha mostrat "molt content" amb la signatura del protocol. Tot i això, s'ha mostrat prudent a l'espera de conèixer el "detall" de l'acord i en quins serveis es traduirà l'augment de cooperació amb Andorra. Finalment, ha lamentat que des de l'Estat no se'ls hi ho hagin comunicat, encara que hagués estat per "deferència institucional".

Ara per ara, els pacients de l'Alt Urgell ja fan la diàlisi i algunes proves, com ara broncoscòpies, al Principat, a més d'haver una col·laboració en radiologia o anatomia patològica, tal com ha indicat el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, en un comunicat. Per la seva banda, els pacients andorrans poden accedir a centres d'alta tecnologia de Catalunya per a casos de transplantaments i tractaments oncològics, entre d'altres.

Tot plegat és possible, tal com explica el vicealcalde, gràcies a un conveni bilateral signat el 2010 entre Catalunya i Andorra. Així, el nou protocol signat entre l'Estat i Andorra ha de permetre que, posteriorment, el Departament de Salut i el Sistema Andorrà d'Atenció Sanitària pactin les prestacions que necessiten de l'altre costat de la frontera.

La Fundació Sant Hospital té l'Arnau de Vilanova de Lleida com a centre de referència per atendre totes aquelles patologies que no es poden assumir a la Seu d'Urgell. Fàbrega ha assenyalat que aquest fet implica llargs desplaçaments i que "l'Hospital de Meritxell d'Andorra tindria la capacitat de donar cobertura" a moltes de les visites que actualment es deriven a Lleida o a Barcelona.