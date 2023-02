La festa del Carnaval a la Seu d’Urgell presentarà aquest any com a «El Ball de l’Ossa», una tradició que la comissió de festejos de la Germandat de Sant Sebastià recupera del costumari local. L’escenificació del ball sortirà dissabte 18 de febrer a dos quarts de dotze del migdia de la plaça Soldevila dibuixant un recorregut pel carrer de la Font, la placeta de Sant Miquel i la plaça Patalín. El ball consistirà en una representació popular de teatre i dansa entorn d’una ossa. Abans d’aquesta celebració, a dos quarts d’onze del matí del mateix dissabte, el programa de Carnaval ha previst la cantada del cor de l’Estudiantina amb cançons satíriques per ambientar el mercat setmanal, segons ha informat l’Ajuntament. El Carnestoltes de la Seu d’Urgell es completa amb una desena d’activitats per a tots els públics que s’iniciaran aquest pròxim dilluns dia 13 de febrer i s’allargaran fins el dimecres 22.