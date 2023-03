Les obres d'urbanització del futur polígon Vilansats d'Organyà (Alt Urgell) podrien començar a finals d'aquest any o principis de 2024, segons ha indicat l'alcalde del municipi, Celestí Vilà, que ha detallat que el projecte està gairebé a punt. De moment, el consistori ja ha licitat els treballs per fer arribar el subministrament d'aigua a la zona, situada a tocar de la carretera C-14, els quals arrencaran en un parell de mesos. Tot i que la superfície d'ús industrial arribarà a les 34 hectàrees, convertint-se en la més gran de tota la comarca, es preveu executar una primera fase de cinc hectàrees. Més endavant, es contempla que una part de l'energia que necessitarà el polígon es generi a partir d'una instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Vilà ha destacat que hi ha "molt interès" per part de diverses empreses per instal·lar-se al polígon i que de les prop d'una desena que ja ho han formalitzat, n'hi ha una procedent d'Andorra. També ha dit que creu que l'equipament "marcarà un abans i un després" a Organyà i ha posat en valor el fet que la superfície industrial estigui situada a la part central de l'Alt Urgell.

El nou polígon, que suposarà una inversió de prop de 3 milions d'euros, comptarà amb un accés directe des de la C-14; concretament a través d'una illa central que permetrà fer la maniobra d'entrada i sortida i que es preveu que s'executi abans d'acabar l'any. En la primera fase d'obres, l'aigua procedirà de la zona de la Font Bordonera però, de cara a l'ampliació, aquesta es bombarà des del riu Segre. Aquest projecte també permetrà construir una depuradora per al municipi.