El projecte La Barraca de la llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell ha organitzat la campanya «Sant Jordi Mòbil» durant el mes d’abril, un programa que inclou visites i tallers per a infants i joves. La campanya té com a objectiu «cercar la complicitat d’escoles, instituts i biblioteques, així com aliances amb empreses i actors culturals», segons han explicat els seus responsables. La primera activitat del programa s’ha celebrat aquesta setmana i ha consistit en una xerrada del músic valencià Xavi Sarrià adreçada a més d’un centenar d’estudiants dels instituts urgellencs Joan Brudieu i La Valira. Les pròximes activitats del Sant Jordi Mòbil seran el 18, 20 i 21 d’abril, amb la presència física del vehicle cultural La Barraca en diversos indrets de la Seu d’Urgell i Tremp, en col·laboració amb entitats i empreses del territori.

Els seus responsables han recordat que, «inspirada en la iniciativa que va engegar Federico García Lorca els anys trenta per portar actuacions teatrals a pobles rurals, La Barraca vol enfortir la xarxa cultural dels territoris de muntanya i promoure altres productes culturals i artístics que tinguin dificultats de distribució, com ara tèxtil de marques pirinenques, música, obres d’art i artesania».